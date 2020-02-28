Валентина и ее 200 бродяг: как живет кемеровский «Приют Валентины»

У невысокой шустрой кемеровчанки само имя наполнено любовью - Валентина. К ней тянутся хорошие люди, а бездомные собаки да кошки словно рассказывают друг другу по секрету, где живет Валентина. И приходят, остаются, соблюдают строгие правила, которые женщина установила для своих питомцев: не шуметь, жить в мире.

- Что вы, ни на секунду останавливаться нельзя! Все бегом-бегом: покормить, к ветеринарам отвезти, с волонтерами встретиться, уборку сделать - и так с утра до ночи, - смеется Валентина Царева, рассказывая о буднях и объясняя, почему она такая шустрая. - Все надо успеть, а то кто же им поможет?

Им - это питомцам «Приюта Валентины».

Питомцы

Сколько себя помнит Валентина, всегда в ее доме были кошки да собаки. Замуж вышла в 19 лет, и супруг долгие годы поддерживал свою Валюшу в желании помочь бездомным собакам да кошкам. Но в конце концов расстались: детишек Бог не дал, и всю нерастраченную нежность Валентина дарила и дарит веселым хвостикам.

- Жизнь разная была: и бизнес у меня был, в достатке жили. И трудные времена были, когда пришлось машину и ценности продать, чтобы прокормить мохнатых да пушистых ребят. Но я ни секунды не жалела об этом! А как иначе: без меня они пропадут… - разводит руками Валентина.

Однажды она приняла решение и переехала из городской квартиры в частный дом. И здесь обустроила небольшой - по площади - приют для бездомных животных. Было это 16 лет назад.

Некогда бездомные собаки становятся верными и преданными друзьями. ФОТО: из личного архива героини публикации

50 рублей за щенка

Как появляются питомцы? Одних сама находит, других приносят, третьих подбрасывают.

- Вот был недавно случай. Слышу - машина подъехала. Подхожу к калитке, а там коробка с двумя щенками стоит, и женщина прыг в машину - по газам… - рассказывает Валентина. - И хорошо, что хоть к дому принесла, а то ведь и на помойке малышей находили, и просто на улице.

Малышей назвали Чип и Дейл. Сейчас они подросли и ищут новых хозяев - таких, чтобы не предали.

Был и другой случай: принесла женщина щеночка. Заглядывает в глаза Валентине и быстро-быстро рассказывает: мол, щенок достался от деда по наследству. Муж хотел убить собаку, да она отобрала ее, решила в приют принести. Возьмите, мол, домой обратно не понесу, муж убьет. А нет - так на дороге брошу. Сердце Валентины сжалось: а ведь и правда бросит! И пропадет малыш… Протянула она руки, чтобы взять щенка, а женщина неожиданно заявила: дай денег за него, хоть 50 рублей, но дай! Так что самой даже приплачивать пришлось, чтобы спасти невинную душу.

У Уголька самая добродушная улыбка. ФОТО: из личного архива героини публикации

Как собаки шапку съели

Сейчас Валентина на пенсии, а когда она еще вела свой бизнес, присматривать за питомцами помогала ее мама: специально для этого приезжала из Красновки каждый день. Собаки да кошки пожилую женщину любили, но при ней позволяли себе шалости. Однажды возвращается Валентина домой, а псы, которые не в вольерах жили, сидят с виноватыми мордами. А мама и не знает, плакать или смеяться. Оказалось, что пока женщина хлопотала по хозяйству, они добрались до ее шапки и растерзали, а потом еще и сапоги погрызли.

Звездочка в первое время появлялась только по ночам. ФОТО: из личного архива героини публикации

Серый и трамвай

Многих собак и кошек удается спасти от смерти, отогреть душевным теплом, вернуть веру в человека. Вот собачку Звездочку хозяева выбросили из трамвая, и два месяца бегала она по улицам, возвращаясь туда, где бросили. И два месяца Валентина подкармливала ее, звала с собой. И лишь когда Звездочка поняла, что дома теперь у нее нет, она пошла за Валентиной.

А вот Серому помочь не удалось. Пожилого степенного кота в черном пакете, со связанными лапами нашли на трамвайных путях. Успели вовремя, спасли от наезда трамвая. Обогрели, накормили, окружили заботой и лаской. Но Серый так и не отошел от пережитого стресса и спустя некоторое время умер.

Серый не пережил предательства. ФОТО: из личного архива героини публикации

Все - под присмотром

В «Приюте Валентины» есть и вольеры для собак, и домики для кошек. Но места очень мало. Оттого-то некоторые ее питомцы живут не совсем в приюте.

- Некоторых удается пристроить, но и потом душа за них болит: звоню, спрашиваю, как они, прошу прислать фотографии. Большинство ответственно относятся к питомцам, но есть и такие… - голос Валентины дрожит, на минуту она замолкает, словно заново переживает то, что случилось. А потом продолжает.

Взяла одна женщина собаку, спасенную, вылеченную, стерилизованную Валентиной. Прошло время, хозяйка приюта по заведенному порядку позвонила новой владелице, а та трубку не берет. И лишь когда приехали к ее дому, открылась страшная правда: женщина отдала собаку местным асоциальным личностям, а те ее съели…

Но есть и другие примеры. Не вполне благополучные люди готовы взять собаку, но не готовы за ней ухаживать. Вот и ходит Валентина к «своим» псам - дорожку до будки почистить, прибрать да покормить. А хозяева и не возражают против такого внимания, животинок не обижают. Хозяйке приюта и самой так спокойнее: хвостики под присмотром, накормлены, в тепле. Некоторые и вовсе в давно заброшенных домах живут - в будках, утепленных волонтерами, с ежедневными обедами. А то, что не в приюте, - так это и не страшно.

- Соседи спокойно относятся к приюту: наши животные в тепле, чистоте, ухоженные, накормленные, всегда под присмотром, - улыбается Валентина. - У многих как раз наши, из приюта, охранники служат верой и правдой. Да и видят люди, как подбрасывают - и малышей, и покалеченных, и истощенных. Помогают, чем могут.

Лада - один из лучших охранников. ФОТО: из личного архива героини публикации

Новый приют

Сейчас «Приют Валентины» расположился на ее личном участке и в ее собственном доме. Больше двух сотен собак и кошек требуют ежедневного внимания, но Валентина надеется, что сейчас, с принятием закона об ответственном и гуманном обращении с животными, областные власти выделят ей место для нормального большого приюта. Вместе с единомышленниками она уже побывала на приеме у заместителя председателя Законодательного собрания Юрия Скворцова, написала письмо губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву.

- Будет место - у меня будет больше возможности спасать бродяг, лечить, находить им дом, - говорит Валентина. - Мы с волонтерами уже придумали примерно, как можно обустроить пространство, как сделать вольеры. Планов много, а сил и помощников с божьей помощью найдем!