Под колесами поезда в Кузбассе погибла женщина

В Кузбассе под колесами поезда погибла пожилая женщина. Она решила перейти железнодорожные пути перед приближающимся составом.

Трагедия произошла на участке железной дороги, проходящей по территории города Тайги рядом с автомобильным виадуком. Машинист пассажирского поезда Новосибирск - Красноярск ничего не мог сделать, когда увидел, что вдоль путей идет женщина. Он применил экстренное торможение, подал предупреждающий сигнал, однако женщина вместо того, чтобы уйти в сторону от путей, стала переходить их. Избежать столкновения не удалось. Женщина получила смертельные травмы, спасти ее не удалось.

В пресс-службе ОАО «РЖД» отметили, что это не первый случай, когда из-за невнимательности и пренебрежения правилами безопасности гибнут люди. Так, в 2019 году на путях, обслуживаемых Кемеровской дистанцией, травмировано пять граждан, при этом трое от полученных травм скончались. За два месяца 2020 года уже допущено два подобных происшествия. В одном случае пострадавшему пришлось ампутировать обе ноги, во втором - летальный исход.

- Большинство случаев травмирования граждан происходит в дачный сезон и в состоянии алкогольного опьянения, - отметили в пресс-службе ОАО «РЖД». - Основная причина смертельных травм - это отсутствие у многих граждан осторожности при переходе через железнодорожные пути, хождение в неустановленных местах, сидение на рельсах. Многие торопятся и хотят успеть перебежать перед приближающемся подвижным составом. И это становится роковой ошибкой!

К сожалению, пешеходы считают, что успеют проскочить перед поездом или что он успеет затормозить. Увы, это не так: минимальный тормозной путь составляет от 400 до 800 метров, поэтому остановиться и пропустить должен именно пешеход.

О простых правилах поведения возле железнодорожных путей постоянно рассказывают специалисты РЖД и Кузбасского ЛУ МВД. Разъяснительные беседы, лекции, памятки с правилами поведения на железнодорожных путях, видеофильмы - все это, конечно, играет огромную роль в предупреждении несчастных случаев. Однако полностью избежать их на железной дороге можно будет лишь тогда, когда каждый кузбассовец будет помнить: безопасность - в его руках.

- Уважаемые граждане, руководство Кемеровской дистанции пути убедительно просит вас: будьте внимательны и осторожны! - обращаются специалисты РЖД к жителям региона. - Остановить поезд не так и просто - тормозной путь как минимум составляет от 400 до 800 метров! Не нарушайте правила пользования железнодорожным транспортом, не ходите по железнодорожным путям, это очень опасно! Не оставляйте детей без присмотра в зоне железнодорожных путей. Помните, что любое легкомыслие на путях грозит гибелью или тяжким увечьем!