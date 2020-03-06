2020-03-06T08:26:48+03:00
Общество

Женщина с «гробом на колесиках» создала пробку в кузбасском городе

Что именно перевозила женщина, пока не известно
Екатерина РОМАНОВА
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Женщина с «гробом на колесиках» создала пробку в кузбасском городе. ФОТО: кадр видео "ВКонтакте"/"Регион 42"Женщина с «гробом на колесиках» создала пробку в кузбасском городе. ФОТО: кадр видео "ВКонтакте"/"Регион 42"
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Женщина с габаритным грузом на тележке перегородила дорогу в Анжеро-Судженске. Предмет, издалека похожий на гроб, вызвал неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей.

Женщина с «гробом на колесиках» создала пробку в кузбасском городе.Видео: "ВКонтакте"/"Регион 42"

В Анжеро-Судженске произошел необычный инцидент. здесь накануне по проезжей части шла женщина. С собой у нее была тележка, на которой находился габаритный груз. Предмет, который везла женщина, показался авторам видео и подписчикам соцсетей похожим на гроб. А так как женщина шла прямо по проезжей части, перегородив его габаритной ношей, и двигалась довольно медленно, на дороге быстро образовалась пробка.

Многие подписчики заметили, что нужно было не снимать видео, а помочь горожанке довезти груз. Так бы и женщине приятное сделали, и дорогу бы освободили. Некоторые также отметили, что ситуация не вызывает у них и тени улыбки.

- А если ей дедушку своего в последний путь проводить не на что, что тут смешного? Тут задуматься надо, а не смеяться. Куда катимся то? – вопрошает подписчица Марина.

- Без слов у человека горе! Подъехали б, в багажник запихали и 20 километров в час бы ехали! Я бы так сделал! – сокрушается, что его не оказалось рядом пользователь Алексей.

Развязка истории про "гроб на колесика"х. ФОТО: кадр видео Максима Щупилина

Развязка истории про "гроб на колесика"х. ФОТО: кадр видео Максима Щупилина

Впрочем, некоторые усомнились, что женщина везла именно гроб. Среди вариантов, выдвинутых кузбассовцами, были стройматериалы и ковер

Развязка истории про "гроб на колесиках".Видео: Максим Щупилин

- Видела видео с другого ракурса, и бабуля везет не гроб, а ковер вроде бы! И было написано, что от какой либо помощи отказывается! – заявляет подписчица Настя.

К слову, известна и развязка этой истории. Убрать «гроб на колесиках» с дороги помогли сотрудники ДПС – они вывезли тележку на обочину и помогли дотащить ее до нужного места.

ИСТОЧНИК KP.RU

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