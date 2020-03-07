Коронавирус в Кузбассе: поводов для паники нет

На сегодняшний день в Кемеровской области под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19 находится 51 человек. Об этом на пресс-конференции, посвященной распространению вируса, рассказали эксперты сразу нескольких кузбасских ведомств.

Начало 2020 года выдалось очень насыщенным на события, угрожающие человечеству. Не успел мир отдышаться от новостей о возможной Третьей мировой войне, как появились сообщения о некоем коронавирусе из Китая. Активное распространение и отсутствие вакцины не на шутку напугали общественность, которая бросилась сметать с прилавков медицинские маски и прочие товары первой необходимости. Эксперты из Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области и Управления Роспотребнадзора рассказали о ситуации с коронавирусной инфекцией в Кузбассе

Эксперт брифинга по эпидемиологический ситуации в Кузбассе Маргарита Новоселова, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области .Фото: Фаяз Алекберов

Не в новинку.

Коронавирус не является чем-то новым – вирусов этого семейства возбудителей много. Они вызывают заболевания от распространенной простуды до атипичной пневмонии. По словам заместителя начальника Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Елены Зелениной, коронавирус присутствует в структуре возбудителей почти каждый год в период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом

Если о коронавирусе уже давно известно, то почему нет вакцины? – спросите вы. Все просто – к некоторым из них восприимчивы исключительно животные. Однако вирусы постоянно мутируют и, переходя от одного животного-носителя к другому, периодически приобретают новые свойства. В ходе развития измененный возбудитель может преодолевать межвидовой барьер. Против новой коронавирусной инфекции существующие вакцины бесполезны, а на разработку подходящей требуется время. К слову, сейчас мир обеспокоен короновирусной инфекцией COVID-19.

Эксперт брифинга по эпидемиологический ситуации в Кузбассе Елена Зеленина, замначальника Департамента охраны здоровья населения Кемеровской областиФото: Фаяз Алекберов

Это смертельно?

Темпы распространения заболевания внушают тревогу, а смертность, исчисляющаяся четырехзначными цифрами, и вовсе шокирует, вызывая желание закрыться дома и никуда не выходить пока все не устаканится. Но так кажется лишь на первый взгляд. В процентах количество летальных случаев от новой коронавирусной инфекции колеблется от полутора до трех. Это немногим больше показателей смертности от гриппа, которые составляют от 0.3 процента до двух процентов.

К слову, вспышка вируса MERS, одного из подвидов короновирусной инфекции, впервые зафиксированная в 2012 году, отметилась смертностью порядка 30 процентов. А, например, летальность от лихорадки Эболы –до 60 процентов. Страшна же коронавирусная инфекция тем, что передается воздушно-капельным путем и количество зараженных может стремительно увеличиваться.

Мы вас вылечим

В настоящий момент существуют эффективные методы лечения COVID-19 и тому подтверждение 55 422 выздоровевших - по данным на 6 марта. Главный областной специалист по инфекционным заболеваниям Ольга Бородкина рассказала, что на сегодняшний день существуют препараты, которые рекомендуется использовать для борьбы с инфекцией. В свободной продаже их нет, а распространяются эти препараты исключительно в медучреждениях госпитального уровня. Для лечения COVID-19 они назначаются только тогда, когда есть уверенность, что от их применения будет однозначная польза, потому что у этих препаратов есть нежелательные побочные эффекты

Эксперт брифинга по эпидемиологический ситуации в Кузбассе, главный областной специалист по инфекционным заболеваниям Ольга Бородкина..Фото: Фаяз Алекберов

Кузбасс готов встретить новую коронавирусную инфекцию во всеоружии. Из средств областного бюджета в феврале были выделены пять миллионов рублей на закупку средств индивидуальной защиты для медперсонала и противовирусных препаратов. Еще 22 миллиона рублей выделили из федерального бюджета для приобретения дополнительного количества аппаратов искусственной вентиляции легких

- Уже с тем оборудованием, что у нас есть, мы можем справиться с проблемой COVID-19 в случае неблагоприятного сценария, – рассказывает Елена Зеленина – Эти 22 миллиона из федерального бюджета - просто дополнительный резерв нам в помощь. Сергей Цивилев также принял решение о дополнительном выделении средств на приобретение средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов и необходимого медицинского оборудования.

Лекарства, которые эффективно воздействуют на вирусФото: Алексей БУЛАТОВ

Как обстановка?

Кузбасские здравоохранительные службы, совместно с другими учреждениями, с конца января работают над профилактикой распространения инфекции. На текущий момент обозначены четыре страны, по возвращению из которых граждане Российской Федерации будут обязаны встать под четырнадцатидневное медицинское наблюдение. Это Китай, Южная Корея, Италия и Иран. К слову, на это время дается больничный лист в случае, если пациент работает

На десятый день карантина лица, находящиеся под наблюдением, обследуются на COVID-19. Если у них обнаруживается вирус, то их госпитализируют в инфекционный стационар на лечение. В Кузбассе будет делаться упор на два базовых учреждения – Кемеровскую областную клиническую инфекционную больницу и инфекционное отделение в 29-ой новокузнецкой городской клинической больнице

С 10 марта в регионе начнет работать горячая линия для тех, кто вернулся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Звонящие должны будут предоставить информацию о себе, откуда они прибыли и когда пересекли границу РФ. Специалисты горячей линии расскажут обратившимся, что делать дальше. Сейчас эту функцию выполняет номер 112. Телефон горячей линии будет опубликован на сайте правительства Кузбасса, Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области и на сайтах медицинских организаций.

Эксперт брифинга по эпидемиологический ситуации в Кузбассе, главный областной специалист госпитальный эпидемиолог Елена Брусина.Фото: Фаяз Алекберов

Специалисты поведали, что обследоваться для своего спокойствия нецелесообразно, так как риск распространения болезни в России на данный момент невелик. И указали на то, что в Кузбассе было обследовано большое количество людей, находящихся в группе риска. Ни у одного из них COVID-19 не подтвердился. По словам главного областного госпитального эпидемиолога Елены Брусиной, если появятся новые основания для диагностики инфекции, то население о них узнает немедленно. Сейчас под наблюдением по эпидемиологическим показаниям в Кемеровской области находится 51 человек, 259 человек снято с наблюдения.

Вместо послесловия

На данный в Кузбассе нет ни одного подтвержденного случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Специалисты активно работают над превентивными мерами по предотвращению распространения заболевания, прорабатывая всевозможные сценарии развития событий. Также проводится мониторинг в реальном времени по эпидемиологической обстановке в Кузбассе. Эксперты посоветовали следовать рекомендациям ВОЗ и без особой необходимости не выезжать за рубеж.