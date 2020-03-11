Комфорт, уют, безопасность

О результатах работы за первую декаду, составляющих успешной работы и планах на будущее мы поговорили с ее директором Людмилой Дюминой.

- Людмила Моисеевна, что сейчас представляет УК?

- Компания начала осуществлять деятельность 1 апреля 2010 года. На сегодняшний день в нашем жилом фонде насчитывается 48 домов в Ленинском районе. В организации трудится около 200 человек. Также создана и серьезная материально-техническая база, имеется собственная спецтехника.

- Только за последний год к вам присоединились сразу три многоэтажки. Готова ли компания принять больше?

- Мы стараемся максимально обеспечить комфорт и бесперебойность работы на уже имеющихся домах. Наш материально-технический и кадровый потенциал позволяет обслуживать большое количество домов. На данный момент мы приняли на обслуживание три МКД, однако, несмотря на то, что расширение жилищного фонда - это позитивный показатель, не всегда это простая задача. К нам приходят дома, не видевшие ремонта на внутридомовых сетях уже более десяти - двадцати лет. Нас это не пугает. Мы уверены, что справимся. В первую очередь выполняем работы, требующие оперативного вмешательства. Приходится, конечно, временно концентрировать силы на этих МКД, но для дальнейшей безаварийной работы делать это нужно и важно. Да и слова благодарности от жильцов - серьезная мотивация.

- В чем секрет стабильной и качественной работы управляющей компании?

- В сфере ЖКХ я работаю уже не первый год и могу выделить три основополагающих фактора. Во-первых, важна постоянная и кропотливая работа. Жильцы должны видеть, что их деньги идут на дело.

Например, в 2019 году отремонтировали сразу 55 подъездов, причем все в счет тарифа. Кроме этого, на всех обслуживаемых нами многоквартирных домах в течение года проводятся какие-либо виды работ по текущему ремонту: ремонт кровли, межпанельных швов, подъездных козырьков, замена узлов холодного водоснабжения, труб отопления, холодного, горячего водоснабжения, канализации, установка светильников, ни один дом не остался без внимания.

Во-вторых, УК необходимо тесно сотрудничать с жителями. По очень многим вопросам требуется решение собственников.

Мы укрепляем это сотрудничество регулярно: проводим собрания, приглашаем представителей совета дома на сезонные осмотры, организовываем субботники и праздники, куда приходят и сотрудники нашей компании, причем от дворника до директора. Неформальное общение позволяет сделать нашу работу для жильцов прозрачнее и понятнее. Мы активно ведем соцсети, где показываем свою работу и ведем диалог с жителями. Третий фактор - команда профессионалов.

- Компания работает десять лет, за это время удалось создать сильный коллектив?

- Наши работники - это профессионалы, которые относятся к своей работе по-хозяйски, с любовью. В, казалось бы, авральных условиях, которые в сфере нашей деятельности не редкость, их даже не требуется просить работать. Они проявляют инициативу самостоятельно, и, если их спросить, откуда у них такое рвение, то вы получите в ответ: «Для людей же делаем!». Есть и молодые специалисты, которые активно перенимают такое отношение к работе.

- Опираясь на вышесказанное, можно понять, что компания смело смотрит в будущее, а какие ближайшие планы?

- Планов у нас много, все они направлены на удобство собственников. Например, 9 марта мы открыли дополнительный офис по приему платежей за ЖКУ, чтобы быть ближе к жильцам.

Планируем продолжать все виды ремонтов, а также совместно с собственниками активно участвовать в городской программе по ремонту дворовых территорий «Комфортная городская среда». Надеемся, что все наши планы и мечты сбудутся, чего также желаем и всем коллегам в грядущий наш общий профессиональный праздник!

ДОСЛОВНО

Мы перешли в УК «Ленинградский» 1 сентября прошлого года. Знаете, от нашей предыдущей компании ничего даже слышно не было. Все просьбы уходили в пустоту. Теперь все иначе. Контакт постоянный, а все необходимые работы выполняются так, как просим именно мы. Например, сейчас для клумб и цветников нашего двора изготавливают оградку. С нами был оговорен и материал, и конструкция, и даже нужна ли калитка.

Еще один огромный плюс - это то, что работы выполняются в счет тарифа и без привлечения дополнительных средств жильцов. Мы никак не могли договориться с предыдущей УК о ремонте первой линии отопления. В итоге они нам ее починили, но расплачивались мы за эту работу целый год, помимо обычных платежей. С УК «Ленинградский» уже оговорен ремонт второй линии отопления без каких-либо дополнительных средств.

Работники «Ленинградского» регулярно проводят конкурсы с существенными призами для жильцов, а персонал компании веселый и дружелюбный. Например, с женщиной, которая занимается уборкой подъездов, понимание мы нашли практически сразу. Она для нас стала практически добродушной соседкой. Регулярно видна работа и мастеров… Мы очень довольны работой нашей новой УК.

Надежда Аникеева, проспект Октябрьский, 5.

www.uk-kemerovo.ru

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