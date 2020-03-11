Главное - диалог с людьми

ООО «УК «Гарант+» осуществляет свою деятельность с 2007 года. Благодаря стабильности, надежности и высокому профессионализму сотрудников компания является одной из ведущих в Кемерове по объему и качеству предоставленных населению жилищно-коммунальных услуг.

Компания обладает собственным производственным цехом, офисными помещениями, круглосуточной аварийно-диспетчерской службой, столярным цехом, автотранспортом (автовышка, трактор, грузовые и легковые автомобили), кассами для приема платежей от населения, паспортным столом, необходимыми трудовыми ресурсами (в штате компании работают слесари-сантехники, слесари КИПиА, электрики, плотники, маляры-отделочники, бухгалтеры, юристы, инженеры, сметчики), оборудованием для выполнения работ и оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества дома.

Дом - неотъемлемая и значимая часть жизни каждого из нас, и если в пределах своей квартиры мы сами создаем себе комфорт, то ответственность за создание благоприятных условий в местах общего пользования берет на себя управляющая компания.

Акцент - на благоустройстве

ООО УК «Гарант+» создана на базе трех РЭУ, соответственно, обслуживаемая территория весьма значительна - от Кузнецкого проспекта и проспекта Ленина до улиц Космической и Юрия Двужильного.

- Сейчас в управлении компании - 165 домов. Большинство из них построены давно, еще в прошлом веке, поэтому потребность в ремонте возникает практически непрерывно,- рассказывает директор «Гарант+» Константин Матюхин - Мы делаем все возможное, чтобы жильцы были довольны состоянием своих домов.

С целью улучшения качества обслуживания ООО «Гарант+» строит свою работу по принципу тесного взаимодействия с советами МКД, поддержания инициатив активных жителей.

- Мы исходим из того, что та компания, которая работает с жильцами максимально открыто, всегда будет иметь успех, - уточняет Константин Матюхин - В работе с людьми необходимо слышать, чего хотят жители, и согласовывать с ними все действия.

Именно с учетом пожеланий жителей УК активно занимается благоустройством придомовых территорий - ремонтируются отмостки, устанавливаются новые скамьи у подъездов, каждую весну производится окраска элементов благоустройства, ремонт детских площадок. Всегда приветствуется и поощряется участие жильцов дома в озеленении придомовой территории.

Кроме того, «Гарант+» выполняет текущие и косметические ремонты (сантехнические, общестроительные, кровельные, отделочные), производит установку, ремонт, регулировку индивидуальных и общедомовых приборов учета. Так, в 2019 году выполнен текущий ремонт кровель на 12 домах, объем проведенных работ практически сопоставим с капитальным ремонтом.

Ответственный подход управляющей компании к решению поставленных перед ней задач, разумеется, находит позитивный отклик у жителей.

Из письменной благодарности жильцов дома 33 по улице Мичурина:

«ООО «Гарант+» работает слаженно в любое время года. Зимой своевременно убирается снег, постоянно привлекается техника для чистки дворового проезда. Летом любо-дорого посмотреть на наши газоны - трава везде подстрижена, клумбы удивляют разнообразием красок. Радует, что все наши просьбы к руководству управляющей компании своевременно выполняются».

Социальная активность

Еще одно направление деятельности компании - благотворительность.

- Многие в своей жизни, сталкиваясь с подлостью или несправедливостью, к сожалению, становятся жесткими к чужим проблемам. Можно так и жить в этом панцире, копя в себе обиды, но можно и по-другому. Мы находим возможность помогать детским домам, церкви. И делаем это от чистого сердца, - считает Константин Матюхин.

www.instagram.com/ooogarant_plus

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