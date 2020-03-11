Как дома кузбассовцев становятся умными

Технологии не стоят на месте. Многие процессы в жизни мы давно можем контролировать с помощью простого смартфона: специальные приложения помогают анализировать личный бюджет, следить за здоровьем и физической активностью, даже видеть на экране, где находятся близкие, с помощью сервисов геолокации. Пожалуй, мы вправе ожидать от технологий, что они позволят нам столь же легко контролировать происходящее у нас дома. Такая возможность и вправду появилась: она уже доступна каждому!

Отечественные разработки - круто и по-русски

Компания «Авангард-СБ» работает на рынке систем безопасности Кузбасса уже 14 лет. Опыт генерального директора компании Артема Перминова в этой сфере еще более значительный. Он помнит и бум на установку первых сигнализаций в девяностые, когда квартирные кражи превратились в настоящее бедствие, и постепенное развитие систем безопасности в нулевые.

- Лет десять - пятнадцать назад к нам пришло из-за рубежа само понятие «умный дом», - рассказывает Артем Перминов. - Первые системы были импортного производства, очень сложные для монтажа и настройки. И дорогостоящие - около миллиона рублей. Позволить их себе могли лишь очень обеспеченные люди. Специалистов, которые занимались установкой таких систем, тоже были единицы. И уже сразу после монтажа владелец сталкивался со сложностями: да, система может многое, но инструкция написана на английском, настройка сложная и требует продуманного, сосредоточенного подхода. По факту же многие владельцы не хотели вникать в тонкости и возможностями своих «умных домов» пользовались минимально. Так было, пока несколько лет назад на рынок не вышли абсолютно новые системы российского производства - программно-аппаратные комплексы «Астра», разработанные ЗАО «НТЦ «ТЕКО» (Казань). Производители - наши партнеры - совершили революцию, сохранив принцип работы, но адаптировав его под наши реалии, потребности и менталитет. А главное, цена стала ниже на порядок. Конечно, разброс цен существует и зависит от функционала. Установка российской системы «умный дом» может обойтись владельцу квартиры в сумму от 7060 рублей - именно столько стоит стартовый пакет GSM-сигнализации Security Hub от компании «ТЕКО». Причем такую простую систему можно смонтировать самостоятельно. Если же речь идет об установке расширенного комплекта ПАК «Астра» с полным набором опций и площадь недвижимости значительная - уже не обойтись без приглашения специалистов. Но даже самый дорогой вариант обойдется в сумму не более 120 - 150 тысяч рублей.

Сигнал тревоги в твоем смартфоне

А теперь - самое интересное. Что умеет «умный дом»?

- Возьмем наш ультрабюджетный стартовый пакет. Это набор оборудования: датчик движения, датчик открывания двери и контроллер, который принимает сигналы от этих датчиков и передает на ваш смартфон с помощью специального приложения. То есть система реагирует на появление в помещении человека, при этом, кстати, игнорируя животных весом до 20 килограммов, а также сигнал «тревога» высветится у вас на экране, если будет открыта дверь, окно или сейф. Конечно, надо расставлять приоритеты: больше датчиков - чуть выше цена. Следующий по стоимости набор Security Hub от компании «ТЕКО» за 9900 рублей оснащен IP-камерой, записывающей видео в разрешении 1,3 мегапикселя 1280 x 960. Она имеет широкий угол обзора 125 градусов, детектор движения и инфракрасную подсветку для работы в темноте, умеет шифровать данные, так что доступ к ним будет только у вас, и даже самый «прокачанный» злоумышленник не сможет удалить записи.

Все просто: получаете на телефон сигнал тревоги - едете домой разбираться. Если же вы хотите обеспечить серьезную безопасность жилья, то не обойтись без установки полноценной сигнализации, подключенной к пульту вневедомственной охраны. Тогда в случае ЧП к вам домой прибудет группа оперативников. Шансы поймать преступников резко возрастут, да и самому рисковать жизнью и здоровьем не придется. Еще один вариант - установить тревожную кнопку в квартире или на специальном брелке. Тогда вызвать охрану сможете сами. Кстати, брелок действует в диапазоне до 300 метров от вашего жилья, и были случаи, когда с его помощью спасались жертвы нападений в подъезде или во дворе дома.

Современные технологии позволяют издалека контролировать все происходящее дома. Фото: «Авангард-СБ».

Коммунальный рай

- Многих людей волнует не только защита имущества от воров, но и возможность исключить всяческие коммунальные происшествия. Обидно, когда протечка воды уничтожает дорогой ремонт у вас и соседей снизу. Или случайный скачок напряжения в сети выводит из строя электроприборы. Это не говоря уже о вероятности возгорания. «Умный дом» обезопасит вашу квартиру или дом от таких ситуаций. Систему можно настроить так, чтобы подача электроэнергии прекращалась, когда квартира остается пустой. При этом часть техники - холодильник, аквариум, стиральная машина - может продолжать работать, если вы того пожелаете. Но больше никаких волнений: а выключил ли я утюг и кофеварку, выходя из дома? Живите спокойно, «умный дом» сделает все за вас! Специальные датчики можно установить на полу в ванной и кухне - они вовремя обнаружат протечку воды и перекроют водоснабжение. Датчик дыма сработает в случае пожара, а датчик температуры не только даст знать о возгорании, но и очень удобен для владельцев домов с индивидуальным отоплением - вы сможете на своем телефоне контролировать температуру в доме и нагреть помещение к вашему приходу с работы или не дать ему слишком остыть в зимнее время. В системе можно задействовать и различные исполнительные устройства, например электромеханический замок, и с помощью телефона удаленно открыть входную дверь. Или подъехав к своему дому, открыть ворота в гараж, не выходя из машины. Можно управлять с помощью телефона различными электроприборами, подключенными к «умным» розеткам. Можно удаленно нагреть сауну и т.д.

Чем больше элементов в системе - тем больше чудес. «Умный дом» создаст видимость присутствия в доме хозяев, если вы надолго уедете: будет сам включать свет в разных комнатах или на территории участка, если речь идет о коттедже, открывать и закрывать шторы. Можно настроить график, по которому будет загораться декоративное освещение в саду. Можно позаботиться о своем комфортном пробуждении по утрам: система может вовремя распахнуть блэкаут-шторы, чтобы комнату залило солнечным светом, а может, наоборот, при закрытых шторах постепенно усиливать искусственное освещение - получится, как будто вы просыпаетесь с рассветом.

«Умный дом» - достаточно гибкая система и монтируется под индивидуальные пожелания заказчика, поэтому необходимо заранее подумать о безопасности и комфорте своего жилья. И в этом вам могут помочь инженеры компании «Авангард-СБ».

Город будущего

- Функций очень много, - продолжает генеральный директор «Авангард-СБ». - Наши специалисты подробно рассказывают о них, а также ищут возможность реализовать ваши уникальные пожелания. Конечно, в идеале проектировать системы «умный дом» нужно на этапе отделки нового жилья. Это позволяет в полной мере раскрыть возможности продукта и создать уникальную, адаптированную под конкретного клиента систему. У нас есть примеры работы в эффективном тандеме с дизайнерами интерьеров и строительными подрядчиками.

А еще лучше - если однажды в Кемерове появятся дома, жилые комплексы или даже микрорайоны, в которых изначально, на этапе строительства будет закладываться основа под установку систем «умный дом». К примеру, в Москве такие ЖК активно возводятся, а квартиры в них пользуются большим спросом у статусных покупателей, да и в целом у ценителей комфорта.

- Это даст дополнительные возможности цифровизации ЖКХ, - поясняет Артем Перминов. - Если изначально подъезд будет оборудован специальным контроллером, а во все квартиры установлены системы «умный дом», то датчики смогут автоматически передавать показания приборов учета электроэнергии и воды в управляющую компанию. Удобно жильцам - выгодно для УК. В конечном счете эффективно для развития городской жилищно-коммунальной сферы.

Компания «Авангард-СБ» работает во всех городах Кузбасса. Только в Кемерове компанией заключены договоры на круглосуточное техническое обслуживание систем безопасности и комфорта на более чем 2000 объектах, в квартирах и коттеджах. Заказчики могут быстро вызвать технического специалиста в случае необходимости.

Современное решение набирает популярность, ведь горожане стремятся к комфортной и безопасной жизни и хотят пользоваться всеми возможностями современных технологий. Тем более сегодня это доступно каждому: как в потенциале - застройщикам жилья, если говорить о глобальных масштабах развития, так и собственникам квартир. Так наш город постепенно выходит на новый уровень.

Кемерово

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