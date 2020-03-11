День незримых героев

В профессиональный праздник мы вспоминаем о ежеминутной работе коммунальщиков, даже называем их инженерами нашего настроения. Хотя в повседневности порой не замечаем труд дворников, сантехников, электриков, кочегаров, считает первый замгубернатора Вячеслав Телегин. Ведь, если все стабильно и надежно, кажется, что само собой так и получается.

Работу систем жизнеобеспечения можно сравнить с человеческим организмом. Пока все системы функционируют без сбоев, люди обычно не пекутся о здоровье. Вот и потребители не думают о своих «невидимых» помощниках, когда среда проживания безопасна и комфортна.

Мы не отдаем себе отчет, что «коммуналка» вплетена в нашу жизнь сильнее многих других важнейших отраслей. Но каждое утро, просыпаясь дома в тепле, «совершаем ритуал»: включаем свет, чистим зубы, завариваем чай. Выходя на работу, радуемся чистоте в подъезде и во дворе, заряжаемся хорошим настроением на целый день.

Что было бы, если бы дома просто пропал свет? Хоть раз в жизни это переживал каждый из нас. Нет света - нет комфорта. Не работают холодильник, микроволновка, компьютер и домашний телефон. Нет воды и тепла - нет не только настроения. Сама жизнь, кажется, замирает.

- В жару, снегопад, ураган или мороз жизнь и здоровье людей во многом зависят от грамотных и оперативных действий коммунальщиков, - поясняет Вячеслав Телегин, - потому наша первоочередная задача - надежность работы всех систем жизнеобеспечения и, что особенно важно для Сибири, бесперебойная подача тепла. Коммунальщики Кузбасса профессионально с этой задачей справляются.

Окончательно прохождение осенне-зимнего периода принято оценивать ближе к маю. Но уже можно сказать, что нынешний отопительный сезон в регионе проходит стабильно, без сбоев, отмечает первый заместитель губернатора.

Еще один важный критерий работы - качество предоставляемых услуг. И соблюдение этих двух условий - надежная и качественная работа всех систем - позволяет современному ЖКХ развиваться дальше, активно включаясь в национальные проекты «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Экология».

Нацпроекты в сфере ЖКХ реализуются в Кузбассе, как и во всей стране, второй год подряд. И пришли они на смену приоритетным проектам, доказавшим свою эффективность в 2017 - 2018 годах.

За три с лишним года жители осознали, что теперь интересы человека - во главе угла. И преобразования в отрасли, формирование уличной среды идут при активном участии населения. По сути, пешеход становится главной движущей силой изменений. Под меняющиеся потребности человека подстраиваются общественные пространства, придомовые территории. Так, до 1 марта в муниципалитетах Кузбасса прошли очередные обсуждения и голосования за парки, площади, аллеи, набережные, которые нужно благоустроить в первую очередь.

Жители активно используют и свое право попасть в программу ремонтов придомовых территорий в рамках нацпроекта. Люди все больше понимают, что их дом начинается не с входной двери в квартиру, даже не с подъезда, а со двора.

Кузбассовцы привыкают проводить во дворе свое время. Хотят они - здесь можно пить чай и, сидя у цветника, читать книги, играть в шахматы, домино, пинг-понг и бадминтон. Можно беседовать в тени деревьев, сушить белье или проводить время с детьми на спортивной площадке.

Все больше дворов многоквартирных домов участвуют в очистке территории от снега и мусора, муниципальных конкурсах благоустройства и Днях соседей, которые отмечаются в России в мае. Такая сопричастность к преобразованиям в отрасли помогает жителям прочувствовать, что работа в сфере жизнеобеспечения - настоящее искусство, потому что делает мир гармоничнее.

Но первыми это понимают дети, изображая на конкурсах рисунков водопроводчиков суперсантехменами, спешащими на помощь.

Пожалуй, и нам, взрослым, не мешает посмотреть по-детски непредвзято на незримых героев, которые всегда рядом. Электрики и кочегары подавляют мрак и хаос, обеспечивая дома светом и теплом. Бойцы аварийных бригад покоряют стихии.

А там, где появляются дворники и благоустроители, исчезают грязь и мусор, уступая место чистоте и цветам.