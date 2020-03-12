2020-03-12T10:57:23+03:00
Происшествия

Пассажиру стало плохо: самолет из Иркутска экстренно сел в Кемерове

Пожилого мужчину доставили в областную больницу
Екатерина РОМАНОВА
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Пассажиру стало плохо: самолет из Иркутска экстренно сел в КемеровеПассажиру стало плохо: самолет из Иркутска экстренно сел в Кемерове
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Экстренную посадку совершил в городе Кемерово авиарейс, следовавший из Иркутска в Москву. Одному из пассажиров неожиданно стало плохо.

Утром в кемеровском аэропорту имени Леонова случилось чрезвычайное происшествие. Здесь совершил незапланированную посадку самолет, следовавший из Иркутска в Москву.

Рейс S7 3018 вылетел из аэропорта Иркутска в 9.39 по местному времени, а примерно через полтора часа один из пассажиров почувствовал себя нехорошо. Бортпроводники оказали мужчине первую помощь, однако выяснить, что именно случилось с 58-летним пассажиром, им не удалось. Тогда пилоты приняли решение совершить экстренную посадку в аэропорту имени Леонова. Как только самолет приземлился, мужчину осмотрели врачи.

- 58-летнего пассажира доставили в областную клиническую больницу скорой медицинской помощи имени Подгорбунского, чтобы уточнить диагноз и оказать необходимую помощь, - прокомментировал Антон Дужик, пресс-секретарь Кемеровского областного центра медицины катастроф.

После техосмотра и дозаправки самолет вылетел из Кемерова в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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