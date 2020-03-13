2020-03-13T08:33:38+03:00
Общество

Председатель Общественной палаты Кузбасса рассказала о самых важных для нее поправках в Конституцию

Ирина Рондик отметила поддержку некоммерческих организаций и развитие волонтерства
Екатерина РОМАНОВА
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Председатель Общественной палаты Кузбасса рассказала о самых важных для нее поправках в конституциюПредседатель Общественной палаты Кузбасса рассказала о самых важных для нее поправках в конституцию
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Депутаты законодательного собрания Кузбасса на внеочередном заседании поддержали пакет поправок в Конституцию Российской Федерации. Среди важных поправок были и те, которые касаются гражданского общества и социальной справедливости. Что это означает, рассказала Ирина Рондик, председатель.

- Конституция – это основной закон нашего государства, и в январе Общественная палата Кемеровской области проводила заседание, на котором мы обсуждали поправки, рассказала Ирина Рондик. - По роду своей деятельности я занимаюсь развитием гражданского общества, и в этом плане меня порадовала статья 114, которая говорит о поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций и развитии волонтерства.

Председатель Общественной палаты отмечает, что уже сегодня государственное управление становится все более социально-ориентированным. Так, Общественная палата получила возможность вести общественное наблюдение за выборами всех уровней – в том числе и Президента России, а также за голосованием. А Некоммерческие организации становятся все более активными участниками политических и социальных процессов. Более того, государство оказывает поддержку НКО в виде грантов.

- Принятие Конституции касается каждого жителя Российской Федерации, в том числе и Кузбасса. Хотелось бы, чтоб мы все понимали: от каждого из нас зависит, чтобы те статьи основного закона страны, которые принимаются, действительно работали, - отметила Ирина Рондик. - И мы будем привлекать общественность, общественные организации, чтобы 22 апреля люди пришли на избирательные участки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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