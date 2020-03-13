2020-03-13T05:54:35+03:00
Общество

Выходные в Кемерове: куда сходить и что посмотреть

Афиша "Комсомольской правды"
Ирина АВТУШКО
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В уникальном представлении "Белые львы Африки" задействовано сразу восемь царственных хищников. Фото: Олег ДИМИТРОВ.В уникальном представлении "Белые львы Африки" задействовано сразу восемь царственных хищников. Фото: Олег ДИМИТРОВ.
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Белые львы, свиньи-балерины и чудеса акробатики

Ведем ребенка в цирк.

Уже в эти выходные в кемеровском цирке начинается показ новой программы «Белые львы Африки». В уникальном представлении задействовано сразу восемь царственных хищников.

- Это единственный в России аттракцион, где одновременно работают четверо белых и четверо желтых львов. Белые львы - не альбиносы, это редкая порода хищников. Они более сложны в дрессуре, но у нас они выступают наравне с желтыми, - рассказала дрессировщица, художественный руководитель программы Надежда Сквирская.

Вообще в программе множество номеров с животными. На арену выйдут шетлендские пони - самые маленькие представители пони из Шотландии, ламы с абиссинским котом и мейн-куном, а также собачки и мини-пиги, которые станцуют у балетного станка.

Самый настоящий мини-спектакль о любви под куполом цирка покажут воздушные гимнасты на трапеции, полотнах и першах - длинных шестах. Также зрителей ждет дебютный номер Ольги Рожковской - на пуантах без страховки она выйдет на высокий канат, наклон и высота которого будут меняться.

Невозможно представить классическую цирковую постановку без жонглеров. У зрителей будет уникальная возможность увидеть выступление в стиле диабло, а также в необычной технике, когда шарами жонглируют не вверх, а вниз.

Ну и, конечно, рассмешат и порадуют как взрослых, так и маленьких гостей представления настоящие цирковые клоуны - веселый дуэт Алекс и Лулу.

Кемеровский цирк

пр. Ленина, 56

14 и 15 марта, начало в 14.00

Цена билетов: от 500 до 1200 рублей

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В Кемерово из Северной столицы России приехала зоовыставка «Федерация кошек». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кемерово из Северной столицы России приехала зоовыставка «Федерация кошек».Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С пушистым приветом из Санкт-Петербурга

Идем на зоовыставку «Федерация кошек».

В Кемерово из Северной столицы России приехала зоовыставка «Федерация кошек». Гости выставки смогут познакомиться и подружиться с ласковыми сфинксами, вальяжными мейн-кунами, прекраснейшими бенгалами, невской маскарадной и множеством других котов и кошечек со всего света.

Ну а кототерпия и антистресс, само собой, от посещения зоовыставки гарантированы! Весной как нельзя кстати, не правда ли?

ТРЦ «Лапландия» (минус 1-й этаж)

пр. Октябрьский, 34

6 - 29 марта, с 10.00 до 21.00

Цена билетов: от 100 рублей, дети до 3 лет бесплатно

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Государственная филармония Кузбасса приглашает на спектакль «Охота на мужчин». Фото: youtube.com.

Государственная филармония Кузбасса приглашает на спектакль «Охота на мужчин». Фото: youtube.com.

Осторожно: женщина вышла на охоту!

Смотрим остросюжетную комедию.

В сценическом репертуаре филармонии Кузбасса появился спектакль, который точно никого не оставит равнодушным - это остросюжетная комедия «Охота на мужчин».

Главная героиня - экстравагантная красотка, о которой мечтает любой мужчина, но только не собственный муж. В погоне за остротой чувств и яркими впечатлениями она знакомится с молодым интеллигентом. Взбалмошная особа быстро погружает нового знакомого в мощный водоворот неотвратимых событий. Жизнь молодого человека превращается в настоящий хаос. Атмосфера накаляется с каждой минутой. Ну и как же выкрутиться из сложившейся ситуации? Это загадка, которою предстоит разгадать.

В спектакле есть все: изящный юмор, взрыв эмоций, неожиданные признания, коварство и, конечно, любовь. А неожиданная развязка еще раз подтвердит истину: будь осторожен со своими желаниями - они имеют свойство сбываться!

Увлекательная, динамичная комедия придется по душе всем зрителям. А блистательный актерский состав спектакля принесет особый шарм в постановку и сделает просмотр незабываемым.

Государственная филармония Кузбасса

пр. Советский, 68

14 марта, начало в 19.00

Цена билетов: от 1000 до 3300 рублей

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В этом году Кузбасс стал одним из участников 25-го Открытого российского фестиваля анимационного кино. Фото: Евгения ГУСЕВА

В этом году Кузбасс стал одним из участников 25-го Открытого российского фестиваля анимационного кино.Фото: Евгения ГУСЕВА

Рай для киноманов

Смотрим новейшую российскую анимацию.

В этом году Кузбасс стал одним из участников 25-го Открытого российского фестиваля анимационного кино. Ежегодно он проводится в Суздале Владимирской области, а города-участники со всей страны могут принять участие в «Открытой премьере» - демонстрации конкурсной программы новейшей анимации, а также проголосовать за самую понравившуюся картину. Лучший фильм будет выбран в каждом городе, а тот, который в итоге наберет самое большое количество голосов, получит специальный приз фестиваля на торжественной церемонии закрытия.

В Кемерове показы будут проходить в «Кузбасскино» с 12 по 15 марта. Зрители смогут увидеть шесть программ, в каждую из которых вошли 6-7 анимаций.

«Кузбасскино» (зал «Альтернатива»)

пр. Советский, 4

12 - 15 марта, в 11.00 и 15.00

Вход свободный

ИСТОЧНИК KP.RU

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