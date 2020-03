Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке

Женщина в пространстве

Восхищаемся искусством современной фотографии.

Каждая женщина прекрасна по-своему. Тонкие и звонкие, нежные и хрупкие, энергичные и мечтательные, сильные и уверенные в себе - в каждой есть что-то свое. Женскую красоту все видят по-разному. Но именно фотохудожники умеют уловить самую суть женщины и вынести на первый план то, что делает ее прекрасной.

На фотовыставке Алисы Наумовой и Алексея Егошина каждая из 40 работ наполнена той самой красотой, что окружает нас и не всегда заметна на первый взгляд. Это обычные женщины в нашем времени и в нашем пространстве: дерзкие и скромные, озорные и лиричные, загадочные и «душа нараспашку», но всегда красивые и обаятельные.

Так, Алиса Наумова признается, что в каждой героине пытается разглядеть характер, душу, эмоции. А Алексей находит вдохновение в лицах новокузнечан и очаровательных новокузнечанок, создавая яркие и теплые работы. Он умеет подметить мимику, красоту каждой героини и создать маленькую историю, наполненную настоящими эмоциями.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, т.: (384-3) 36-00-92

Время работы: понедельник – пятница, с 9.30 до 17.30, суббота, воскресенье, с 10.00 до 17.00

Цена комплексного билета на посещение экспозиции музея: от 100 до 250 рублей

Организаторы концерта обещают только живой звук, профессиональное исполнение и незабываемый драйв!Фото: Екатерина РОМАНОВА

Богемская рапсодия - та самая. Почти

Слушаем Radio Queen с симфоническим оркестром.

Тем, кто хоть раз слышал группу Queen, не нужно перечислять их бессмертные хиты. Исполненные не только командой Фредди Меркьюри, но и многочисленными его последователями, до сих пор звучат и звучат такие композиции, как We Will Rock You, I Want to Break Free, Don’t Stop Me Now, We Are the Champions, Bohemian Rhapsody, Under Pressure и многие другие.

Один из последователей знаменитой группы - профессиональный музыкальный коллектив Radio Queen. Его участники по-настоящему любят музыку своих кумиров и подходят к ее исполнению с полной самоотдачей, добиваясь того звучания, которое покорило миллионы людей во всем мире.

Мощный вокал, виртуозные гитарные соло, превосходная ритм-секция, масштабное вокальное многоголосие - и все это в сопровождении профессионального симфонического оркестра! Организаторы концерта обещают только живой звук, профессиональное исполнение и незабываемый драйв!

Шоу должно продолжаться!

Театр металлургов

пр. Театральный, 6, т.: (384-3) 79-42-98

14 марта, начало в 19.00

Цена билетов: от 1200 до 2700

В планетарии имени Федорова можно совершить увлекательное путешествие в глубины Вселенной.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Эти удивительные созвездия

Летим сквозь время и пространство к звездам.

Когда на землю опустится ночь, поднимите голову и посмотрите в небо. Там, высоко-высоко, сияют звезды. Маленькие яркие кружочки или похожие на астры с лучами-лепестками, горящие ледяным светом или мерцающие, подобно свече на ветру. Каждая из них прекрасна сама по себе. При этом несколько звезд, находящихся рядом, становятся созвездиями.

Именно о них - околополярных созвездиях - и пойдет речь во время увлекательного путешествия в глубины Вселенной. Как найти каждое из них? Что такое звездная величина, блеск и светимость звезд? И как яркие точки в небе стали героями мифов? Именно туда, в древнегреческий миф, который невидимой нитью связывает звезды на небесной сфере, вы перенесетесь. И станете свидетелем гнева богини Геры и подвига Персея.

Планетарий имени Федорова

пр. Металлургов, 16а, т.: (384-3) 74-51-14

14 марта, начало в 15.00

Цена билетов: 200 рублей

В конкурсе "Ностальжи" артисты смогут выступить и завоевать награду в одной из четырех номинаций: вокал, хореография, художественное слово и оригинальный жанр. Фото: Игорь ЮРЧЕНКО.

Поностальгируем?

Участвуем в конкурсе или ностальгируем вместе с артистами.

Куда деваются юные таланты? Они вырастают и становятся взрослыми, но не менее от того талантливыми людьми. Кто-то профессионально продолжает выступать на сцене, а кто-то поет, танцует, выступает в оригинальном жанре или «глаголом жжет сердца людей» на любительском уровне. И, скорее всего, очень часто слышит - «Тебе бы на сцену!».

Именно для таких талантливых взрослых людей и организован конкурс «Ностальжи». Все артисты смогут выступить и завоевать награду в одной из четырех номинаций: вокал, хореография, художественное слово и оригинальный жанр. Выступать можно соло, дуэтом, трио или ансамблем. Возраст участников - от 25 лет, а вот верхняя граница не установлена. Для конкурсантов предусмотрен конкурсный сбор, для зрителей же и групп поддержки вход свободный.

ТРК «Сити Молл»

ул. Кирова, 55

15 марта, начало в 12.00

Вход свободный