2020-03-16T08:21:22+03:00
Общество

Ситуация с коронавирусом в Кузбассе: последние новости на 16 марта

Правительство Кузбасса держит ситуацию с опасным вирусом под контролем
Екатерина РОМАНОВА
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Ситуация с коронавирусом в Кузбассе: последние новости на 16 мартаСитуация с коронавирусом в Кузбассе: последние новости на 16 мартаФото: Алексей БУЛАТОВ
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По последним данным в Кузбассе нет новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. На 16 марта у двух человек был подтвержден диагноз. Все контактировавшие с ними граждане, а также те, кто прибыл из-за границы, находятся под наблюдением врачей.

14 марта губернатор Кузбасса подписал распоряжение о введении в регионе режима повышенной готовности, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции в регионе. В Кузбассе вводятся некоторые ограничения. Так, вузы и школы переводятся на дистанционное обучение, а часть школьников досрочно ушли на каникулы, которые продлятся две недели. Кроме того, отменяются или переносятся культурно-массовые мероприятия, а кузбассовцам рекомендуют отказаться от посещения мест с большим скоплением людей.

О ситуации с коронавирусной инфекцией власти Кузбасса сообщают ежедневно. Так, уже второй раз со момента подтверждения диагноза у двух кузбассовцев, проводится брифинг. 16 марта проходит пресс-конференция на тему: «Ситуация по коронавирусу в Кузбассе. Меры, принимаемые оперативным штабом». На все важные вопросы отвечают замгубернатора Кузбасса по вопросам социального развития Алексей Цигельник, представители Роспотребнадзора и главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава России в СФО.

Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

Ситуация с коронавирусом в Кузбассе: последние новости на 16 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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