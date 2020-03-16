Ситуация с коронавирусом в Кузбассе: последние новости на 16 марта.

По последним данным в Кузбассе нет новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. На 16 марта у двух человек был подтвержден диагноз. Все контактировавшие с ними граждане, а также те, кто прибыл из-за границы, находятся под наблюдением врачей.

14 марта губернатор Кузбасса подписал распоряжение о введении в регионе режима повышенной готовности, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции в регионе. В Кузбассе вводятся некоторые ограничения. Так, вузы и школы переводятся на дистанционное обучение, а часть школьников досрочно ушли на каникулы, которые продлятся две недели. Кроме того, отменяются или переносятся культурно-массовые мероприятия, а кузбассовцам рекомендуют отказаться от посещения мест с большим скоплением людей.

О ситуации с коронавирусной инфекцией власти Кузбасса сообщают ежедневно. Так, уже второй раз со момента подтверждения диагноза у двух кузбассовцев, проводится брифинг. 16 марта проходит пресс-конференция на тему: «Ситуация по коронавирусу в Кузбассе. Меры, принимаемые оперативным штабом». На все важные вопросы отвечают замгубернатора Кузбасса по вопросам социального развития Алексей Цигельник, представители Роспотребнадзора и главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава России в СФО.

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