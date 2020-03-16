2020-03-16T15:29:51+03:00
Общество

Сильный ветер и дожди: синоптики дали прогноз погоды на неделю в Кузбассе

Днем в регионе будут плюсовые температуры
Ирина АВТУШКО
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Сильный ветер и дожди: синоптики дали прогноз погоды на неделю в КузбассеСильный ветер и дожди: синоптики дали прогноз погоды на неделю в КузбассеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на неделю в Кузбассе. Несмотря на то, что днем будет выше нуля, ожидаются дожди, мокрый снег и сильный ветер.

Во вторник, 17 марта, днем по области ожидается +1… +6 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду с порывами до 15 метров. Пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем, на дорогах местами гололедица.

В ночь на среду столбики термометров покажут -1… -6 градусов, местами до -11. Днем потеплеет до 0… +5. Южный ветер с переходом на западный наберет скорость 9-14 метров в секунду, местами до 20 метров. Также в этот день ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

В четверг, 19 марта, ночью синоптики прогнозируют -3… -8 градусов, местами до -13, днем столбики термометров будут находиться на отметке -1… +4 градуса. Порывы западного ветра в эти сутки могут достигать 17 метров в секунду. Днем вновь ожидаются осадки в виде мокрого снега.

В пятницу ночью вновь ожидаются минусовые температуры - от -2 до -7, местами до -12, днем воздух прогреется до 0… +5 градусов. Юго-западный ветер будет переходить в юго-восточный, достигая скорости 15 метров в секунду. Днем пройдет снег с дождем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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