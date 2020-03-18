Найти работу в Кузбассе проще, чем в Новосибирске или на Алтае

Эксперты составили рейтинг регионов с самым высоким и самым низким уровнем безработицы. Как оказалось, в Кузбассе найти работу проще, чем в Новосибирске, на Алтае, в Омске и Иркутске. Но сложнее, чем в Томске, Челябинске или Красноярске.

При составлении рейтинга эксперты «РИА-рейтинг» учитывали несколько параметров: сколько месяцев жителям того или иного региона приходилось искать работу (по данным на III квартал 2019 года), сколько безработных приходится на 100 открытых вакансий, процент безработных и как изменился уровень безработицы с 2018 по 2019 год.

Как оказалось, Кузбасс занимает в этом рейтинге 51-ю строку. По данным экспертов, на ноябрь 2019 - январь 2020 года в регионе пять процентов трудоспособного населения не имеют постоянной работы, причем изменения с аналогичным периодом годом ранее составили -1,2 процента. В среднем на поиск работы у кузбассовцев уходило семь месяцев.

У наших ближайших соседей - Новосибирской области, 57-е место, - уровень безработицы составляет 5,5 процента, а на каждые 100 вакансий приходится 272 претендента. Правда, найти работу им удается за 6,6 месяца.

Алтайский край занимает 58-ю строку рейтинга: здесь процент безработных такой же, как в Новосибирске, однако на каждые 100 вакансий приходится 371 безработный. На поиски места по душе уходит 5,9 месяца.

В Омской области, которая находится на 65-м месте, процент безработных равен 6,9. Работу здесь найти можно за 5,3 месяца, а на 100 вакансий приходится 219 соискателей.

Чтобы найти работу в Иркутске, нужно потратить 7,3 месяца. Здесь семь процентов безработных, а на каждый 100 вакансий по 179 соискателей. К слову, Иркутская область находится на 66-й строке рейтинга.

В Хакасии, занимающей 72-е место, люди ищут работу по 9,6 месяца. На 100 вакансий здесь 481 претендент. При этом безработица выросла на 1,8 процента, и сейчас у 8 процентов населения работы нет.

Республика Алтай находится на 81-м месте - здесь процент безработных достигает 12,9, а на каждую сотню вакансий претендуют 1113 человек. Чтобы найти работу, людям приходится ждать до 7,9 месяца.

Инфографика по уровню безработицы. ФОТО: скриншот "РИА-рейтинг"

Чуть меньше, чем в Кузбассе, процент безработных в Челябинске - 4,9. Регион занимает 50-ю строку рейтинга. Работу здесь находят за 5,2 месяца. Однако на 100 открытых вакансий приходится 408 соискателей.

Томская область на 47-м месте - здесь процент безработных достигает 4,8, на 100 вакансий претендуют 218 человек, а найти работу удается в среднем за 7,2 месяца.

Красноярский край расположился на 31-й строке рейтинга. Процент безработных здесь 4,2, а на 100 предложений работы приходится 107 соискателей. Тем не менее дело по душе здесь ищут по 6,3 месяца.

Лучше всего дела обстоят в Москве: здесь процент безработных составляет 1,5. Найти работу по душе возможно за 5,5 месяца. А предложение работы превышает спрос: на 100 вакансий - 75 человек.

Санкт-Петербург находится на втором месте с таким же процентом безработных. Здесь работу находят в течение 4,3 месяца, а на 100 вакансий приходится 147 соискателей.

На третьей строке рейтинга - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. На 100 вакансий претендуют 56 человек, работу они находят за 3,2 месяца, а процент безработных - 2,3.

К слову, больше всего вакансий в Амурской области (54-е место) - 45 человек на 100 вакансий, а в Ингушетии (85-е место) - 60 тысяч человек на 100 вакансий. Быстрее всего находят работу в Югре (3-е место) - за 3,2 месяца. А дольше всего - в Карачаево-Черкесской Республике (79-е место) - за 11,6 месяца.