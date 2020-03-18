Депутат Заксобрания Кузбасса о поправках в Конституцию: "Нужно проявить свою гражданскую позицию"

Внесение поправок в Конституцию широко обсуждается в обществе.Свое мнение о вносимых в основной закон страны изменениях высказывают депутаты всех уровней, общественники, юристы, бизнесмены. Они оценивают, как событие повлияет на развитие страны, что даст ее гражданам, как отразится на экономике.

Разноплановость вносимых поправок отметил депутат Законодательного собрания Кузбасса, председатель комитета по вопросам аграрной политики, землепользования и экологии Михаил Худяков.

- Поправок очень много, - сказал Михаил Худяков, - они разноплановые и касаются жизни каждого человека. И я считаю, что нужно будет пойти, проявить свою гражданскую позицию. Это будет правильно.