2020-03-18T14:48:20+03:00
Общество

Зампред Парламента Кузбасса:" Изменения в Конституцию диктует сама жизнь"

Юрий Скворцов отметил необходимость внесения поправок в основной закон страны
Яков КРЫМСКИЙ
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Заместитель председателя Парламента Кузбасса Юрий Скворцов отметил, что действующая Конституция работает уже 25 лет.Заместитель председателя Парламента Кузбасса Юрий Скворцов отметил, что действующая Конституция работает уже 25 лет.
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Поправки, которые предложил внести в Конституцию президент страны Владимир Путин, и которые были дополнены рабочей группой, Госдумой и Советом Федерации, широко обсуждаются в обществе. Свои мнения высказывают и депутаты, и общественники и бизнесмены.

Заместитель председателя Парламента Кузбасса Юрий Скворцов отметил, что действующая Конституция работает уже 25 лет. Она является основой, однако жизнь движется, в ней происходят различные изменения и именно они требуют внести поправки.

- Конечно, их достаточно много, мне хотелось бы остановиться на нескольких, - уточнил Юрий Скворцов, - Первое, безусловно, абсолютная поддержка инициативы то, что территория страны не может быть отделена. Это дает гарантии безопасности страны и ее целостности.

Заместитель председателя Парламента Кузбасса считает важными поправки в Конституцию, которые касаются заботы о детях, поскольку речь в данном случае идет о будущих поколениях, а значит и о будущем страны.

- Все наши социальные проекты, поддержка образования, здравоохранения, культуры, спорта не возможны сегодня без развития производства, - отметил Юрий Скворцов, - А соответственно, те, кто работает в реальном секторе экономики, должны иметь достойную заработную плату. И здесь, безусловно, поддержка по МРОТу, она тоже. Ведь сколько было дискуссий на эту тему, то есть повышать, не повышать. Здесь четко дается основание о том, что «вот он должен быть таким, он должен индексироваться».

Парламентарий подчеркнул, что Конституция — это основной закон.

- Сегодня прозвучала мысль, что это общественный договор между обществом и властью, - добавил Юрий Скворцов, - Вот на данный момент мы договорились, что будет вот таким вот образом. И более того, Конституция гарантирует сегодня, что в законах федеральных, в отраслевых не будут произведены изменения. Ты не можешь проигнорировать основной закон. Это сегодня очень важно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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