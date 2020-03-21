Кузбасские власти помогут найти работу шахтерам в случае сокращений

Уже с 27 марта на двух кузбасских шахтах – «Алексиевской» и «Заречной» - могут начаться массовые сокращения горняков. Кузбасские власти обещают оказать содействие в трудоустройстве всем, кто останется без работы.

Еще в конце 2019 года руководство шахты «Алексиевская» направило в трудовую инспекцию уведомление о возможном сокращении, а с 27 марта в течение недели компания готовится сократить порядка 500 человек.

- Порядка 500 человек будут сокращены, останутся [чуть более] 200 - это те, которые необходимы для безопасной остановки шахты. Как только мы сократим шахтеров, так и остановим [добычу], - цитирует слова помощника арбитражного управляющего шахты агентство ТАСС.

Сейчас задолженность по зарплате на шахте составляет порядка 80 миллионов рублей, продать же предприятие не удается из-за отсутствия заявок.

Замгубернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов отметил, что очень сложная ситуация сложилась на шахтах «Алексиевская», «Заречная» и ШУ «Октябрьская». Они уже несколько лет находятся в состоянии банкротства под управлением конкурсных управляющих. При этом накопленные предыдущими собственниками долги не дают компаниям развиваться. Сейчас, в условиях кризиса, вопрос по дальнейшей работе шахт стоит особенно остро.

- Правительство Кузбасса внимательно следит за ситуацией и готово оказать поддержку сотрудникам предприятий в случае, если компании не смогут найти покупателей своей продукции и будут вынуждены сократить персонал,- отметил Андрей Панов. - При реализации этого сценария будет сокращен не весь персонал, часть сотрудников будет задействована на работах по консервации шахт. Правительство Кузбасса, в свою очередь, предложит перечень вакансий для трудоустройства. Кроме того, в области действует программа по переобучению кадров, в рамках которой все желающие за счет бюджета смогут получить востребованные на рынке профессии.

Также замгубернатора отметил, что при необходимости будет открыт специальный консультационный пункт, где все оставшиеся без работы специалисты смогут получить всю информацию об этих программах и вакансиях. При этом вопрос с трудоустройством и переобучением с каждым будет решаться индивидуально.