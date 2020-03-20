Выходные в Кемерове: куда сходить и что посмотреть

Вспоминая путь к Победе

Идем на выставку и узнаем о роли Кузбасса в Великой Отечественной войне.

В Кемеровском областном краеведческом музее проходит выставка «Кузбасс в годы Великой Отечественной войны». В экспозиции отражен колоссальный вклад жителей региона в Великую Победу.

Посетители музея смогут увидеть документы, награды, фотографии, личные вещи красноармейцев, которые рассказывают о боевом пути фронтовиков-кузбассовцев и воинских соединений, сформированных в области. Здесь можно узнать об участии наших земляков в крупнейших сражениях и боевых операциях Великой Отечественной войны - Битве под Москвой, обороне Ленинграда, Сталинградском сражении, Битве на Курской дуге.

Раздел «Они дошли до Берлина» посвящен кузбассовцам - участникам заключительного сражения войны. Самый известный из них - это имя знают далеко за пределами Кемеровской области - Николай Масалов. Он явил миру удивительный подвиг человечности: спас немецкую девочку во время уличных боев в Берлине.

Также в экспозиции показана громадная роль Кузбасса как промышленного центра, принявшего в годы войны многие эвакуированные предприятия, а также самого крупного поставщика угля и металла для нужд фронта. Советские воины громили гитлеровцев на танках и самолетах, изготовленных из кузнецкой брони. Каждый 5-й снаряд, разорвавшийся на позициях врага, был из кузбасской стали. Легендарные «катюши» стреляли по фашистам реактивными снарядами, произведенными в Киселевске.

Уделено внимание и подвигу фронтовых врачей, которые спасли тысячи солдатских жизней в полевых госпиталях и даже на поле боя. Все герои выставки - люди, которые своим героизмом, самоотверженностью и трудом приближали Победу.

Краеведческий музей (отдел военной истории)

Притомская набережная, 1а, тел.: (384-2) 36-86-09

Вторник - воскресенье, с 10.00 до 19.00

Цена билетов: от 100 до 200 рублей

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Межзвездный скиталец

Смотрим удивительный моноспектакль.

Кемеровский дом актера приглашает зрителей на моноспектакль «Межзвездный скиталец».

Когда-то он был профессором агрономии в сельскохозяйственном колледже. А теперь он сидит в одиночной камере калифорнийской тюрьмы за убийство, приговоренный к пожизненному заключению. Отсюда нельзя сбежать, и чуть ли не единственным развлечением является игра с обычными мухами. А за провинность, пусть даже и придуманную, здесь принято упаковывать заключенного в смирительную рубашку, и так оставлять на несколько часов, а то и дней.

Но оказывается, что человеческий разум не так уж связан со своим физическим телом, как это было на свободе...

Дом актера

ул. Боброва, 1, тел.: 8-908-946-39-33

22 марта, начало в 18.00

Цена билетов: от 200 до 300 рублей

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Уже совсем скоро жители и гости областного центра смогут сполна насладиться сборником комедийного кино Best Comedy Shorts! Фото: кадр из фильма.

Осторожно: взрослый юмор!

Идем на фестиваль юмористических короткометражек.

Уже совсем скоро жители и гости областного центра смогут сполна насладиться сборником комедийного кино Best Comedy Shorts! Смех же делает жизнь длиннее, но не это самое главное, правда? Независимо от того, сколько сотен лет мы с вами проживем, давайте кайфовать так, будто бы каждый день последний. И фестиваль не позволит вам потратить это время впустую!

Фильмы, вошедшие в программу, точно рассмешат даже самых суровых и самых требовательных зрителей. И даже сам великий Чаплин оценил бы это по достоинству. Приходите, будет очень весело!

«Кузбасскино»

пр. Советский, 4

19 - 25 марта, с 17.00 до 23.00

Цена билетов: от 150 до 250 рублей

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В Кемеровском музее изобразительных искусств открылись две выставки, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне - «Художники о войне» и «Бывшей войны не бывает». Фото: Евгений ЩЕРБИНИН.

История в картинах

Оцениваем две новые выставки.

В Кемеровском музее изобразительных искусств открылись две выставки, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне - «Художники о войне» и «Бывшей войны не бывает».

Выставка «Художники о войне» представит тематическую коллекцию из собрания музея, комплектование которой ведется на протяжении полувека, с 1969 года - даты основания музея. Экспозицию выставки составят более ста произведений изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура). Это произведения, созданные в военные годы и в мирное время: тематические картины, портреты, пейзажи, натюрморты. Их авторы - художники Российской Федерации, в том числе Кузбасса. В контексте выставки будет показана графическая серия «Мое блокадное детство» питерского художника Евгения Конькова.

Фотовыставка «Бывшей войны не бывает» представит творчество Евгения Иванова - новосибирского фотохудожника, посвятившего ее теме памяти и ветеранам Великой Отечественной войны. Экспозицию составят портреты ветеранов, интерьеры, репортажи с демонстрации акции «Бессмертный полк». В контексте выставки будут показаны портреты ветеранов Великой Отечественной войны Кемерова - фотопортреты, созданные художником в преддверии экспозиции.

Музей ИЗО

пр. Советский, 48

Вторник - суббота: с 10.00 до 19.00, воскресенье: с 11.00 до 19.00

Цена билетов: от 150 до 250 рублей