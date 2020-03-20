Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке

«Лолита»: любовь или порок?

Разбираемся в тонкостях чувств.

Роман «Лолита», опубликованный в 1955 году, сразу оказался в центре скандала, а сегодня входит в списки лучших книг мира, его экранизируют, а на сцене играют спектакль по пьесе американского драматурга Эдварда Олби, написанного по мотивам того самого романа.

«Она была Ло, просто Ло, по утрам, ростом в пять футов (без двух вершков и в одном носке). Она была Лола в длинных штанах. Она была Долли в школе. Она была Долорес на пунктире бланков. Но в моих объятьях она была всегда: Лолита», - так описывал героиню своего романа Владимир Набоков.

А он - он был Гумбертом, «тенью человека» - если прочесть фамилию на французский и испанский манер. И между ними возникло нечто, что до сих пор вызывает споры.

Они прошли долгий путь. От страха быть раскрытым до яростного преследования. От патологии до любви. История 37-летнего Гумберта Гумберта и 12-летней Долорес Гейз рождает споры и желание вынести вердикт, вызывает сочувствие или отрицание. Герои «Лолиты» знакомы многим, но мало кто может сказать, что знает их.

Кто эта 12-летняя девочка - ребенок или женщина, которая существует лишь в плоскости мужского внимания? Что происходит с этим мужчиной, осознающим свой порок? Ответ мы попытаемся найти на премьере спектакля «Лолита».

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43

21 марта, начало в 18.30

Цена билетов: от 400 до 800 рублей

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На фотовыставке зрителей ждут уникальные кадры, сделанные в дикой природе и показывающие материнство во всех его проявлениях. Фото: Сергей ИВАНОВ.

Мамы - они всегда мамы

Любуемся материнством в дикой природе.

Мамы - они всегда самые нежные, самые любящие и любимые. Со своими малышами они мягкие и податливые, иногда - чуть строгие, иногда смешные. Но если их малышу что-то угрожает, у мам появляется невероятная сила, способная сокрушить любого врага. Таковы мамы, независимо от того, кто именно они.

Об этом - фотовыставка «Материнство в дикой природе», инициатором которой стал Санкт-Петербургский «Новый зоологический музей». Зрителей ждут уникальные кадры, сделанные в дикой природе и показывающие материнство во всех его проявлениях: любовь, забота, терпение, обучение, игра, самоотверженность. Из тысяч снимков организаторы выбрали самые эмоциональные. Совы, лисы и лоси, большие бурые медведи и маленькие мышки-песчанки одинаково любят своих детенышей и заботятся друг о друге - об этом каждая фотография. И каждый снимок наполнен невероятной нежностью, любовью и чувственностью.

Авторы - ведущие фотографы-анималисты России: Игорь Шпиленок, Сергей Иванов, Юрий Артюхин, Валерий Шишенков, Константин Шатенев, Владимир Медведев, Алексей Волков. А также зарубежные авторы: Ph.Henry, A.Manske, K.Yuel (Канада), L.D.Mech, Т.Rucci, S.Sonsthagen, D.DiCarlo (США), Duncan Usher (Германия), Eric Baccega (Франция), Mauro Mozzarelli (Италия), M.Cardy (Великобритания), Sven Zacek (Эстония).

Новокузнецкий художественный музей

ул. Кирова, 62, т.: (384-3) 77-84-45

Вторник - воскресенье: с 10.00 до 18.00, четверг - с 12.00 до 20.00. Понедельник - выходной.

Цена билетов: 200 рублей

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Образцы природных богатств Кузбасса - железных руд, каменного угля; инструменты, используемые в геологических разведках и при добыче полезных ископаемых и многое другое - все это можно увидеть в настоящей экспозиции.Фото: Наталья ПАНЬШИНА.

Когда камни начинают говорить

Открываем тайны богатства недр Кузбасса.

Если спросить, что добывают в Кузбассе, большинство ответит: уголь. А ведь это не совсем так! Наш край богат ресурсами, и народы, живущие здесь, всегда об этом знали. А в XVII веке именно здесь, на территории современного Кузбасса начались первые разведки месторождений рудознатцами. В XVII веке их сменили горные офицеры, а в XIX веке начались разработки месторождений железной руды, золота, каменного угля. В XX же столетии в Кузбасс пришли геологоразведочные экспедиции и крупные угледобывающие предприятия.

Что именно добывают в Кузбассе? Как за несколько столетий изменились технологии и инструменты? Образцы природных богатств Кузбасса - железных руд, каменного угля; инструменты, используемые в геологических разведках и при добыче полезных ископаемых, иллюстрированные аннотации, исторические фотографии, портреты, имена, биографии и заслуги лиц, причастных к изучению и освоению Кузбасса - все это можно увидеть в настоящей экспозиции.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, тел.: (384-3) 36-00-92

Время работы: понедельник - пятница: с 9.30 до 17.30, суббота, воскресенье: с 10.00 до 17.00

Цена комплексного билета на посещение экспозиции музея: от 100 до 250 рублей

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Весна в Кузнецке

Вдохновляемся весенними мотивами.

Весна всегда такая разная. Сначала она почти незаметно, минутку за минуткой отбивает у зимы время, по чуть-чуть добавляет тепла в каждый день. А потом щедро одаривает природу зеленью, первоцветами, наполняет все вокруг красками и звуками. И вот уже румяная от морозца Весна превращается в юную, чуть истомленную первыми жаркими днями красавицу.

А какая она, весна, в Кузнецке? Об этом можно узнать на персональной выставке Владимира Панина, которая открывается во Дворце имени Маяковского. На выставке представлено более 20 картин автора, написанных в разные периоды его творческой деятельности. Сюжеты картин от пейзажей, до натюрмортов, от ранней весны до поздней и начала лета.

Тонко подмеченные детали, близкие каждому сюжеты, свой, по-весеннему прекрасный взгляд на мир - такой близкий для каждого из зрителей - все это есть в картинах Владимира Панина. Добавьте в свою жизнь еще немножечко весны!

МКДК Орджоникидзевского района

ул. Пушкина, 26, т.: (384-2) 99-11-54

Понедельник - пятница: 10.00 - 16.00, выходной - суббота, воскресенье

Вход свободный