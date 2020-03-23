2020-03-23T10:51:09+03:00
Общество

От -19 до +7: какой будет погода в Кузбассе с 24 по 27 марта

Синоптики дали прогноз погоды на неделю
Екатерина РОМАНОВА
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От -19 до +7: какой будет погода в Кузбассе с 24 по 27 мартаОт -19 до +7: какой будет погода в Кузбассе с 24 по 27 мартаФото: Алексей ФОКИН
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«Пришел марток – надевай семь порток»: так гласит народная мудрость. Этот месяц славится непостоянством погоды. Наступившая неделя – не исключение: синоптики прогнозируют от -19 до +7 градусов.

В ночь на 24 марта на территории региона ожидается -14…-19 градусов, при этом местами температура воздуха будет держаться в пределах -7…-12 градусов. Синоптики обещают небольшой снег и изморозь, а также северо-западный ветер, порывы которого могут достигать 13 метров в секунду. К слову, во вторник днем воздух прогреется лишь до -3…-8.

25 марта ночью будет теплее: -9…-14 градусов, и лишь местами – до -19. Ночью пройдет снег, который сменится днем снегом с дождем, а порывы северо-западного ветра усилятся до 15 метров в секунду. К слову, днем будет теплее, чем во вторник: воздух прогреется до 0…-5 градусов.

В четверг, 26 марта, ночью в Кузбассе будет на три градуса теплее, а минимальная температура не превысит -16 градусов. Ветер сменит направление на западное, однако его порывы по-прежнему будут достигать 15 метров в секунду. Ночью возможен небольшой снег, а вот днем будет преимущественно без осадков. Воздух прогреется до -3…+2 градусов, а ожидается до +7.

Ночь пятницы будет чуть холоднее предыдущей: -7…-12 градусов, местами – до -17. Местами пройдут небольшие и умеренные осадки, ветер сменит направление на юго-западное, однако чуть стихнет: его порывы не превысят 14 метров в секунду. Днем же ожидается 0…-5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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