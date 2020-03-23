РСХБ увеличил объем кредитования АПК на 8,5 процента

С начала 2020 года РСХБ выдал заемщикам АПК около 100 тысяч кредитов на сумму 251 миллиард рублей, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 8,5 процента. Из них кредиты на общую сумму свыше 34 миллиардов. рублей были направлены в сегмент МСБ. Объем долгосрочных кредитов, выданных агропромышленному комплексу, составил 47 миллиардов рублей, краткосрочных – 204 миллиардов рублей.

В рамках программы льготного кредитования в 2020 году клиенты уже получили более 44 миллиарда рублей. Заемщиками стали свыше 200 предприятий сегмента крупного бизнеса и порядка 900 представителей малого и среднего бизнеса. Кредитные средства использовались на пополнение оборотных средств, на строительство, модернизацию и реконструкцию овощехранилищ и животноводческих комплексов, а также на приобретение сельскохозяйственной техники и животных. Увеличение объема финансирования во многом связано с повышением доступности кредитных средств для аграриев, появлением специальных программ с кредитными условиями, расширением перечня банковских продуктов и услуг, предназначенных не только для крупных агропредприятий, но и для малых хозяйств.

По итогам 2019 года крестьянским (фермерским) хозяйствам было выдано кредитов на сумму свыше 15 миллиардов рублей, сельскохозяйственным потребительским кооперативам – 140 миллионов рублей.

Анализ целей кредитования показал, что заемные средства клиенты АПК преимущественно использовали на финансирование краткосрочных целей – 948,6 миллиарда рублей. Основными целями также стали кредиты на строительство, модернизацию и реконструкцию комплексов АПК (109,1 миллиарда рублей), в том числе на строительство, модернизацию и реконструкцию животноводческих комплексов – 44,7 миллиарда рублей, а также на покупку сельскохозяйственной техники (48,6 миллиарда рублей).

В минувшем году Банк выдал заемщикам АПК кредитные средства по 485 тысяч кредитных договоров.

«Мы ожидаем, что в нынешнем году останется актуальным вопрос укрепления экспортного потенциала регионального АПК. На сегодняшний момент важно обеспечить необходимые условия для стратегического развития АПК и привлечения инвестиций в наиболее актуальные направления. Все российские регионы уникальны, поэтому мы учитываем специфику каждого. Банк располагает глубокой отраслевой экспертизой, что дает возможность объективно оценить потенциал АПК регионов с учетом их инвестиционных потребностей», – отметила Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.

Банк продолжает последовательно работать над совершенствованием продуктовой линейки для субъектов МСБ и поддерживает клиентов из различных отраслей экономики.

«За 2019 год Россельхозбанк инвестировал в АПК России более 1,3 триллиона рублей, в том числе более 181 миллиард рублей в сегмент МСБ. Кредитный портфель МСБ в АПК вырос до 288 миллиардов рублей. Банк активно работает с сегментом малого и среднего бизнеса, в том числе с малыми формами хозяйствования. Мы видим МСБ в качестве одного из основных драйверов развития российского АПК, поэтому создаем условия для максимальной активизации данного сегмента. В прошлом году мы предоставили крестьянским (фермерским) хозяйствам кредиты на сумму свыше 14 миллиардов рублей в рамках программы льготного кредитования. Мы и дальше продолжим поддерживать фермеров, предлагая наиболее интересные и выгодные для них варианты. Результаты, которые мы продемонстрировали на сегодняшний день – не предел. Нам есть куда расти», – добавила Ирина Жачкина.

В 2020 году Банк планирует обеспечить объем выдачи кредитов заемщикам агропромышленного комплекса не ниже уровня 2019 года.

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