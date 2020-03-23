Россельхозбанк снизил ставку на 2 процентных пункта по потребительским кредитам для жителей села

Россельхозбанк снижает ставку на 2 процентных пункта на потребительский кредит без обеспечения для жителей села. В рамках Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной Правительством Российской Федерации на 2020-2025 гг., жители села с 2020 года могут получить в Россельхозбанке потребительский кредит по льготной ставке от 3 процентов годовых.

Льготный кредит позволяет клиентам с постоянной регистрацией на сельских территориях (сельских агломерациях) в возрасте от 23 до 65 лет получить денежные средства в сумме до 250 тысяч рублей (жителям Дальневосточного федерального округа и Ленинградской области – до 300 тысяч рублей) на срок до 60 месяцев. Процентная ставка 3 процентов годовых действует при оформлении личного страхования.

На кредитные средства жители села могут приобрести и произвести монтаж оборудования для обеспечения своих хозяйств электро- и водоснабжением, водоотведением, отоплением и газоснабжением по договорам подряда, заключенным с организациями-исполнителями работ. Также условия кредита позволят отремонтировать жилые дома (помещения) по договорам подряда.

Погашение кредита возможно дифференцированными или аннуитетными платежами. При желании клиента можно будет осуществить полное или частичное досрочное погашение кредита без комиссий.

«Развитие сельских территорий – ключевая задача Россельхозбанка. Льготный кредитный продукт, созданный благодаря государственной поддержке, дает возможность жителям села благоустроить свои дома и улучшить условия жизни. Будучи опорным банком для аграриев, мы будем и дальше разрабатывать и улучшать кредитные продукты, которые позволят снизить финансовую нагрузку на сельхозпроизводителей», – отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

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