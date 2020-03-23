2020-03-23T16:17:37+03:00
Общество

Сергей Цивилев поручил обеспечить весь Кузбасс скоростным интернетом для дистанционного обучения

С 1 апреля школьники приступят к занятиям в удаленном режиме
Мария КОЛОСОВА
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Сергей Цивилев поручил обеспечить весь Кузбасс скоростным Интернетом для дистанционного обучения. Фото: Пресс-служба АПКСергей Цивилев поручил обеспечить весь Кузбасс скоростным Интернетом для дистанционного обучения. Фото: Пресс-служба АПК
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Интернет - в каждый поселок

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил обеспечить высокоскоростным интернетом весь регион, в том числе отдаленные села. Это связано с переходом школьников на дистанционное обучение с 1 апреля в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, что с 16 марта 313 тысяч школьников, около 109 тысяч студентов вузов и ссузов, а также 26 тысяч педагогов перешли на дистанционное обучение. А в детских садах объявлен свободный режим посещения.

- Если прежде дистанционные методы были лишь частью учебного процесса, то теперь это единственная рекомендованная Министерством просвещения временная форма обучения в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, - говорит заместитель губернатор по образованию и науке Елена Пахомова.

Прошедшая в тестовом режиме неделя выявила ряд технических проблем. В их числе - низкая скорость интернета в отдельных школах, перебои в работе областных ресурсов из-за большой нагрузки, отсутствие интернета в отдаленных поселках, где в школы детей доставляют автобусами.

В связи с этим губернатор дал поручение министерству информационных технологий составить индивидуальный план по обеспечению интернетом каждого из таких населенных пунктов.

Время на подготовку есть

23 марта кузбасские школьники ушли на плановые каникулы, а вузы и техникумы продолжат осваивать дистанционные методы работы.

- У сферы образования Кузбасса есть время на подготовку, чтобы новая схема обучения в сжатые сроки заработала в полном объеме. Нам важно параллельно решить несколько задач: обучить, если это требуется, педагогов, справиться с техническими и организационными сложностями, максимально проинформировать всех участников образовательного процесса, - отметила Елена Пахомова.

Эти и другие задачи возьмет на себя специальный штаб, который создан при департаменте образования и науки для помощи всем образовательным учреждениям с переходом на удаленный режим работы. Кроме того, с просьбой увеличить мощности ведомство обратилось к оператору связи, в чьей сфере ответственности находится центр обработки данных, предназначенный для размещения комплекса информационных систем «Электронный Кузбасс. Образование». Положительный ответ уже получен.

- Задача - с 1 апреля все кузбасские образовательные организации должны начать занятия в дистанционном формате, - подчеркнул Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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