Товарных запасов на складах Кузбасса хватит на 60 дней

В соцсетях развернулся настоящий батл: одни выкладывают фотографии с опустевшими полками в магазинах, другие в ответ выкладывают ролики, на которых отчетливо видно: продукты лежат на полках, как и обычно, а покупатели неспешно выбирают товар. Так что же происходит в торговых сетях? За разъяснением мы обратились к начальнику департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса Веронике Трихиной.

Дефицита не было и нет

Повышенный спрос на ряд товаров, по ее словам, в Кузбассе действительно наблюдался, однако с каждым днем он идет на спад. Пик его пришелся на период с 13 по 16 марта - как раз на прошлые выходные, когда в нашем регионе были выявлены два пациента с коронавирусной инфекцией, а по соцсетям и в СМИ прошла волна разнообразных сообщений о надвигающейся эпидемии. Некоторые кузбассовцы тогда поддались порыву и решили закупиться впрок крупами, сахаром, туалетной бумагой. Впрочем, нельзя сбрасывать со счетов и то, что после 10 - 13-го числа - а во многих организациях это дата выплаты заработной платы - всплеск покупательской активности наблюдается ежемесячно.

- В основном это коснулось крупных гипермаркетов Кемерова, где делают закупки не только рядовые граждане, но оптовики - «Метро», «Лента», - рассказывает Вероника Трихина. - Тогда же и там же были сделаны фотографии пустых продуктовых стеллажей, которые широко разошлись по социальным сетям. Однако проблема имела ни в коем случае не системный, а скорее локальный характер: конкретный товар разобрали быстрее обычного, а время очередной выкладки на полки еще не наступило. В магазинах формата «у дома» и в сельских территориях ажиотажа не наблюдалось вообще. Никаких перебоев с поставками или тем более дефицита в Кузбассе не было и нет. Согласно данным мониторинга, товарных запасов, которые имелись в Кузбассе 15 марта, хватило бы на 25 дней. Запасов же, которые мы имеем сегодня, после принятых усиленных мер и увеличения объемов поставок торговыми сетями, достаточно, чтобы обеспечивать регион продуктами и другими товарами первой необходимости в течение 60 дней.

Ежедневный мониторинг

Ситуация на потребительском рынке Кузбасса находится на полном контроле у властей. Работает штаб по оперативному реагированию, в который вошли представители минсельхоза и перерабатывающей промышленности Кузбасса, Роспотребнадзора, торговых сетей региона. Уже разработана «дорожная карта» по обеспечению наличия в магазинах социально значимых продовольственных товаров и недопущению роста цен на них. В числе таких продуктов, кстати, не только гречка и мука, но и сгущенка, яйца, колбаса, говядина, свинина, курица, мороженая рыба, картофель, капуста, яблоки, детская смесь. А из непродовольственных товаров - мыло, зубная паста, детские подгузники, стиральный порошок и многое другое.

В магазинах формата «у дома» никакого даже кратковременного ажиотажа не наблюдалось. Фото: Администрация правительства Кузбасса

- Мы ежедневно мониторим ситуацию по 47 категориям товаров и предоставляем отчет в федеральный центр, - говорит Вероника Трихина. - Находимся в постоянном контакте с торговыми сетями и кузбасскими поставщиками. Кроме того, сейчас особенно важно не допустить случаев необоснованного завышения цен. Этот вопрос мы также держим на контроле. Работает горячая линия по номеру: (384-2) 75 84 35, на которую любой кузбассовец может сообщить о нарушениях. Всего за последнюю неделю мы получили 15 звонков, в пяти случаях информация не подтвердилась. Если мы наблюдаем рост цен на отечественную продукцию более чем на 15%, а на импортную - более чем на 30% - материалы направляются в УФАС. Совместно с УФАС мы начинаем выездные рейды, которые охватят не только крупные торговые сети, но и магазины «у дома», рынки, нестационарные торговые объекты.

Вовремя подстраховались

А приверженцев здорового питания руководитель департамента заверила отдельно: ни овощи, ни даже тропические фрукты с наших прилавков тоже никуда не исчезнут. Кузбасские торговые сети успели наладить альтернативные поставки источников витаминов в период, когда коронавирус уже бушевал в Китае, но еще не добрался до Европы и России. Так сказать, вовремя подстраховались.

Волнующий многих вопрос с поставками антисептических средств решается на федеральном уровне: сейчас в России уже заработали резервные предприятия, производящие дезинфицирующие средства. Прибытие крупных партий антисептика в Кузбасс - задача одного-двух дней.

Так что, учитывая, что эпидемиологическая обстановка в Кузбассе остается стабильной, у жителей области нет ни единой причины делать запасы. Не стоит повторять ошибки тех «выживальщиков», которые готовились в 2012 году к концу света, а в 2014 - 2015 годах к тотальному дефициту из-за введения продуктового эмбарго. Потом они были вынуждены изобретать 101 блюдо из гречки, чтобы наконец-то расправиться со своими запасами. Или пытаться сдать обратно в магазин заботливо припасенный 50-килограммовый мешок соли - такой случай в Кузбассе реально имел место.