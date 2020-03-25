2020-03-25T13:10:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Сергей Цивилев стал гостем вечернего шоу Владимира Соловьева

Глава региона рассказал о ситуации с коронавирусом в Кузбассе
Екатерина РОМАНОВА
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Сергей Цивилев стал гостем вечернего шоу Владимира Соловьева. ФОТО: кадр передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" телеканала Россия.Сергей Цивилев стал гостем вечернего шоу Владимира Соловьева. ФОТО: кадр передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" телеканала Россия.
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев стал гостем программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия». Он рассказал, как обстоят дела с коронавирусом в регионе и что делается для нераспространения инфекции.

Сергей Цивилев был первым спикером в программе, и первое, что он отметил, настроение у кузбассовцев «настороженно-спокойное, как и положено сибирякам». Также он отметил, что меры, которые приняли в регионе, не дают вирусу активно распространяться. Один из заразившихся уже выздоровел, а другой чувствует себя намного лучше. Теперь же основная задача - проконтролировать всех, кто прибывает в регион из-за границы. Так, сейчас 947 человек находятся на самоизоляции. На случай, если ситуация будет развиваться по наихудшему сценарию, готовятся больницы, которые смогут принять сложных пациентов (роддом № 5 в Новокузнецке и Кемеровский областной перинатальный центр).

- ИВЛ мы проверили, все работают. У нас их 748. Нам выделены средства на 11 новых аппаратов от Правительства России, еще на 75 аппаратов мы выделим, - рассказал Сергей Цивилев.

Особый акцент губернатор сделал на том, что у врачей имеются все необходимые средства защиты.

- Врачи и волонтеры - это те люди, которые нам очень сильно помогают в решении проблемы, - отметил Сергей Цивилев. - Низкий поклон нашим врачам, которые, жертвуя своим здоровьем, вышли на защиту.

Также губернатор отметил, что сейчас в магазинах региона имеется достаточный запас продуктов, контролируются цены и даже объявляются скидки.

В свою очередь, правительство Кузбасса объяснило, зачем Сергей Цивилев поехал на программу.

- В интернете и соцсетях появляется все больше фейков, связанных с коронавирусом. В таких условиях важно доводить достоверную информацию до людей с помощью всех доступных каналов связи, - сообщает пресс-служба администрации .

ИСТОЧНИК KP.RU

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