2020-03-28T05:39:08+03:00
Общество

Нерабочая неделя в Кузбассе: ГИБДД отменило экзамены по вождению

Также есть изменения в регистрации транспортных средств и оформлении ДТП
Ирина АВТУШКО
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Нерабочая неделя в Кузбассе: ГИБДД отменило экзамены по вождениюНерабочая неделя в Кузбассе: ГИБДД отменило экзамены по вождениюФото: Алексей БУЛАТОВ
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Госавтоинспеция Кузбасса из-за угрозы распространения коронавируса переходит на особый режим работы. Изменения касаются сдачи экзаменов на права, оформления ДТП и регистрации транспортных средств.

Меры, которые будут применяться в ведомстве, предполагают сведение к минимуму личного общения с гражданами.

-Они предполагают минимизацию личного общения в ходе предоставления государственных услуг по линии ГИБДД, надзора за дорожным движением, а также при рассмотрении дел об административных правонарушениях, - сообщили в областной ГИБДД.

Так, с 31 марта по 4 апреля будет временно приостановлена сдача экзаменов по вождению. Они переносятся на период с 7 по 11 апреля. В обычном режиме будут выдаваться документы по замене, выдаче дубликатов, продлении срока действия удостоверений в регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД. В случае взаимодействия с автошколами будет сокращена численность учебных групп.

Услуги по регистрации транспорта будут осуществляться по предварительной записи через Единый портал Госуслуг. Сотрудникам Госавтоинспекции рекомендовано воздержаться от применения административных мер за нарушения сроков регистрации ТС.

Выдача разрешений на внесение изменений в конструкцию ТС в электронном виде будет проходить без изменений. Свидетельства о соответствии транспорта с внесенными изменениями требованиям безопасности и допуски к перевозке опасных грузов теперь будут осуществляться по предварительной записи по телефону.

Что касается оформления нарушений, то при наличии у сотрудника ГИБДД полномочий принять решение непосредственно на месте виновники не будут направляться в подразделения Госавтоинспекции.

-В случае, если направление участников дорожного движения в подразделения Госавтоинспекции для рассмотрения административных правонарушений и оформления ДТП все-таки необходимо, будет назначаться конкретная дата и время явки, прием будет проходить в специально отведенных помещениях, по возможности – через окна приема, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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