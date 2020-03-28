Нерабочая неделя в Кузбассе: как изменится график работы общественного транспорта

В связи с тем, что дни с 30 марта по 3 апреля указом президента России объявлены нерабочими, в Кузбассе изменится график движения общественного транспорта. Об этом сообщили в областном министерстве транспорта.

В Белове, Мариинске, Мысках, Тайге, Киселевске, Прокопьевске общественный транспорт по городским и пригородным маршрутам будет работать по расписанию выходного дня.

В Ленинске-Кузнецком транспорт будет также работать по расписанию выходного дня, кроме маршрута № 5, который выполняет рейсы до Областного клинического центра охраны здоровья шахтеров.

В Таштаголе сократится количество рейсов на маршрутах № 4, 7, 101 и 102;

В Промышленновском районе рейсы планируется сократить по маршрутам № 1, 3, 170, 174, 178, 191. Полностью будут отменены рейсы по маршрутам № 192э и 192у.

В Крапивинском районе в режиме выходного дня будет осуществляться движение по маршруту № 133, соединяющему поселки Крапивинский и Зеленогорский.

Тяжинский и Тисульский районы также будут обслуживаться по сокращенному расписанию.

В Кемерове, Анжеро-Судженске, Осинниках, Топках, Междуреченске, Березовском, Юрге, Ижморском и Яшкинском районах транспорт будет работать без изменений, по расписанию буднего дня.

В Новокузнецке муниципальный транспорт будет работать в полном объеме по расписанию буднего дня. Частные перевозчики города планируют сократить график движения на 30 процентов.

Уточнить расписание транспорта городского и пригородного транспорта можно в ПАТП городов и районов. Расписание автобусов по междугородным маршрутам можно узнать в справочных службах автовокзалов и автостанций в территориях.