Коронавирус в Кузбассе: Сергей Цивилев ввел дополнительные меры

Вечером 26 марта Сергей Цивилев подписал распоряжение о дополнительных мерах, которые вводятся в Кузбассе для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Общественные места - под запретом

Так, согласно распоряжению, с 26 марта в регионе запрещено проведение зрелищных, спортивных, публичных и иных массовых мероприятий. С этого же дня запрещено курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных местах. Также запрещена работа фудкортов в торгово-развлекательных центрах.

Временно приостанавливается работа ночных клубов, любых досуговых заведений, кинотеатров, детских игровых комнат и детских развлекательных центров. Приостанавливаются физкультурные, спортивные, выставочные и иные мероприятия. Также приостанавливается работа горнолыжных курортов, а бронирование мест в их гостиницах отменяется.

Приостанавливается работа кружков и секций, библиотек и культурно-досуговых учреждений. Временно невозможным будет предоставление госуслуг в помещениях МФЦ - за исключением тех услуг, которые могут быть предоставлены исключительно здесь и по предварительной записи. Какие именно услуги можно получить, уточняйте здесь umfc42/ru или по телефону: 8-800-250-63-33.

С 28 марта по 5 апреля приостанавливается работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов. Исключение - лишь для столовых, где питаются работники организаций и предприятий, а также служб доставки.

Не будут в ближайшее время принимать посетителей в бассейнах, фитнес-центрах и фитнес-залах, а также других объектах физической культуры и спорта.

Кроме того, рекомендовано отказаться от проведения мероприятий с участием учащихся на территории Кузбасса и за его пределами.

Не менее важные ограничения относятся к поездкам. Так, кузбассовцам рекомендуют воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации. А тем, кто прибыл на территорию РФ, необходимо немедленно сообщить о датах поездки, контактную информацию, которая включает фактический адрес проживания. Сделать это можно по телефонам: 8-800-201-25-22 или 112. После этого каждый прибывший из-за рубежа должен находиться в самоизоляции в течение 14 дней. В случае ухудшения здоровья немедленно обратиться в медицинскую организацию и вызвать врача на дом.

Гражданам старше 65 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции - по месту жительства или иных помещениях.

Рекомендации работодателям

Даны рекомендации и работодателям. Так, временно должны быть отменены служебные командировки за границу, а также мероприятия с участием иностранных граждан. На предприятиях необходимо следить за состоянием здоровья сотрудников, проводить регулярную дезинфекцию.

Если у работников имеются признаки заболевания, их необходимо отстранять от работы. Всевозможные совещания рекомендовано проводить с использованием сетей связи общего пользования. А работникам, которым необходима изоляция, работодателям рекомендуют создать такие условия.

Что касается юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, то они должны обеспечить ежедневную дезинфекцию рабочих мест, обеззараживание воздуха, ультрафиолетовое облучение и проветривание помещений, если их деятельность ведется в местах массового скопления людей.

В бассейнах, фитнес-центрах, спортивных залах и других объектах физкультуры и спорта необходимо прекратить прием посетителей.

Образовательные учреждения, согласно вышедшему распоряжению, должны усилить санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия. Учащиеся, у которых выявлены признаки инфекционных заболеваний (повышенная температура тела, кашель и др.) должны быть отстранены от учебного процесса и отправлены под медицинское наблюдение. В классах и других помещениях нужно проводить текущую дезинфекцию, обеззараживание и чистку воздуха. Ну и, разумеется, должны быть отменены все мероприятия с участием детей и подростков в Кузбассе и за пределами области.

О работе медучреждений

Министерству здравоохранения Кузбасса в период действия особого режима поручено обеспечить в медицинских организациях запас противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, готовность медицинского оборудования (в том числе аппараты ИВЛ, ЭКМО, пульсоксиметры). Поликлиники и ФАПы должны быть обеспечены пульсоксиметрами, бригады скорой медицинской помощи - пульсоксиметрами и приборами для подачи кислорода. С учетом первоочередной необходимость должны быть распределены средства индивидуальной защиты между медработниками и лицами, контактировавшими с заболевшими.

Как было установлено ранее, все приезжающие в Кузбасс должны быть отправлены на 14-дневную изоляцию, а если у человека нет возможности находиться дома, то изоляция должна быть обеспечена в условиях обсерватора. Все эти лица должны находиться под ежедневным наблюдением врачей. При любых проявлениях симптомов инфекционного заболевания изолированные, а также контактные с ними лица, должны быть немедленно госпитализированы с забором анализов для лабораторного исследования.

Жители области, приезжающие из-за границы, будут контролироваться на предмет соблюдения карантина, информация о них будут ежедневно передаваться в органы Роспотребнадзора.