Коронавирус в Кузбассе: Сергей Цивилев ввел новые меры для борьбы с инфекцией

В Кемерове введен режим самоизоляции. Мы собрали самую важную информацию и разобрались, что можно и что нельзя делать при таком режиме. А также узнали, будут ли работать магазины, больницы и другие общественные места.

Губернатор Кузбасса подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Кузбасса. Изменения касаются перемещения граждан как по улицам городов и территорий, так и за пределы региона, работы медицинских учреждений, торговых центров и магазинов, а также вопросов самоизоляции.

Рекомендовано воздержаться

Кузбассовцам рекомендуют отказаться от посещения религиозных объектов, парков, скверов, других мест культуры и отдыха, а также детских площадок. Постарайтесь не покидать проживания. Исключения - обращение за экстренной медицинской помощью и случаи иной прямой угрозы жизни и здоровью. Также можно свободно передвигаться с работы и на работу.

Кузбассовцам старше 65 лет, а также тем, у кого имеются хронические заболевания, кузбасские власти рекомендуют соблюдать самоизоляцию.

Всем жителям региона рекомендуют соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров. Выходить на улицу рекомендуется лишь в случаях необходимости - в продуктовый магазин, выгулять собаку или вынести мусор - на расстояние, не превышающее 100 метров от места проживания.

Исключения - для врачей, сотрудников правоохранительных органов, а также тех, чья работа связана с защитой жизни, прав и свобод граждан, охраной порядка.

Несовершеннолетним рекомендуют выходить на улицу только в сопровождении родителей.

В больницу – только в экстренных случаях

С 31 марта приостанавливается запись на плановую госпитализацию в стационары. Исключение составляют пациенты с заболеваниями, включенными в перечень.

Также временно отменяется плановая диспансеризация, профилактические осмотры, вакцинация. В стоматологических клиниках помощь получат лишь пациенты с острой болью.

Временно приостановлены

С 31 марта по 5 апреля приостанавливается деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, закусочных – за исключением тех, где готовятся блюда на вынос и доставкой заказа. Будут закрыты спортивные залы и комплексы, салоны красоты, косметические и массажные салоны, солярии, бани, сауны. Магазины, продающие одежду, косметику и прочие товары также в большинстве своем закроются. Исключение – аптеки, магазины, продающие продукты и предметы первой необходимости, а также салоны связи.

Вернулся? Сообщи!

Гражданам, прибывшим на территорию Кузбасса необходимо:

- Сообщать о своем прибытии по номерам телефонов 8-800-201-25-22; 112 и электронной почте CoVID-kemerovo@yandex.ru.

- Обеспечить самоизоляцию продолжительностью 14 календарных дней со дня прибытия.

- При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью с вызовом медицинского работника без посещения медицинских организаций и сообщить по номерам телефонов 8-800-201-25-22; 112 и электронной почте CoVID-kemerovo@yandex.ru.