За фейки о смерти кузбассовца новокузнечанке грозит огромный штраф

Отправляя сообщение о смерти новокузнечанина от коронавируса, горожанка даже не задумывалась о достоверности этой информации и последствиях рассылки. За распространение фейка ей может быть назначен штраф – до 100 тысяч рублей.

33-летняя новокузнечанка от своей родственницы, работающей в больнице, узнала, что один из пациентов, у которого якобы подтвердили коронавирус, скончался в одной из городских больниц. Не задумываясь о том, что эта информация может не соответствовать действительности, она написала сообщение и разместила его в соцсетях. Это сообщение вызвало бурную реакцию у всех, кто его прочитал. А позже, во время мониторинга СМИ и сети интернет, его обнаружили сотрудники УМВД России по городу Новокузнецку. Личность автора сообщения стражи порядка установили быстро.

- Женщина призналась, что не задумывалась о негативных последствиях фейкового вброса и удалила сообщение, как только поняла, что оно недостоверное, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - Новокузнечанка принесла извинения всем, кого могло напугать ее сообщение, и призвала не повторять ее ошибки.

В отношении горожанки заведено дело об административном нарушении. За злоупотребление свободой массовой информации ей грозит штраф – до 100 тысяч рублей.