Улицы кузбасских городов опустели - несмотря на целую неделю выходных дней и солнечную весеннюю погоду. Большинство жителей региона предпочитают соблюдать режим самоизоляции и выходят на улицу лишь в крайних случаях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/769836" frameborder="0"></iframe> Нерабочая неделя в Кузбассе: пустые улицы, закрытые кафе и отсутствие пробок.Пробок нет.

Как изменился Кузбасс за несколько дней из-за коронавирусаФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

После того как часть жителей региона получила неделю отдыха, на дорогах исчезли утренние и вечерние пробки.

Как изменился Кузбасс за несколько дней из-за коронавирусаФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Так, если неделю назад длина пробки на Кузнецком проспекте была 2,2 километра и продержалась 1 часа 10 минут, то нынешним утром она едва превысила километр. Где-то длина привычных пробок сократилась с привычных 4,5 километра до 1,5, а где-то - с 1,6 километра до 600 метров.

Как изменился Кузбасс за несколько дней из-за коронавирусаФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Пешеходов также поубавилось. Пожилые люди, традиционно идущие утром в магазин, стали реже выходить на улицу.

Как изменился Кузбасс за несколько дней из-за коронавирусаФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

На пешеходных переходах люди стараются держаться подальше друг от друга. Да и в общественном транспорте пассажиров меньше обычного.

Как изменился Кузбасс за несколько дней из-за коронавирусаФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Как изменился Кузбасс за несколько дней из-за коронавирусаФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Магазины закрываются. Так, один из цветочных магазинчиков не принимает покупателей. Однако порадовать своих близких можно и находясь в самоизоляции: букеты соберут и доставят домой.

Как изменился Кузбасс за несколько дней из-за коронавирусаФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Магазины косметики, так любимые жителями Кузбасса, либо на время прекратили работу, либо отказались от тестеров.

Как изменился Кузбасс за несколько дней из-за коронавирусаФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Это - тоже мера предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Как изменился Кузбасс за несколько дней из-за коронавирусаФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Кафе, рестораны, столовые не принимают посетителей. Сейчас они в большинстве своем закрыты.

Как изменился Кузбасс за несколько дней из-за коронавирусаФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Как изменился Кузбасс за несколько дней из-за коронавирусаФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Однако некоторые продолжают работу - но лишь те, где имеется доставка готовых блюд.

Как изменился Кузбасс за несколько дней из-за коронавирусаФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

В продуктовых магазинах, которые продолжают работать, покупателям рекомендуют соблюдать дистанцию.

Как изменился Кузбасс за несколько дней из-за коронавирусаФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Кстати, некоторые магазины сократили время работы.

Как изменился Кузбасс за несколько дней из-за коронавирусаФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Хотите отведать роллов, стейков или прочих блюд? Приходите не раньше 6 апреля! Или - закажите на дом.

Как изменился Кузбасс за несколько дней из-за коронавирусаФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

В спортзалы тоже не торопитесь: они закрыты. Но всегда можно сделать зарядку дома!