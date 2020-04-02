2020-04-02T18:06:32+03:00
Общество

Продление нерабочей недели в Кузбассе: до какого числа сохранятся выходные

О продлении нерабочей недели в стране объявил президент Владимир Путин
Владимир ГОРЯИНОВ
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Продление нерабочей недели в Кузбассе: до какого числа будет действовать режим самоизоляцииПродление нерабочей недели в Кузбассе: до какого числа будет действовать режим самоизоляцииФото: Екатерина РОМАНОВА
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Нерабочая неделя в России продлена. Об этом сообщил 2 апреля в своем очередном обращении президент России Владимир Путин.

Эта мера должна снизить скорость распространения коронавируса в стране. В течение этого времени, как отметил президент, должна сохраняться заработная плата работников, которые вынуждены находиться в изоляции.

- Пик эпидемии еще не пройден. Мною принято решение продлить режим нерабочих дней до 30 апреля включительно, - отметил Владимир Путин. - По моему указу главам субъектов будут предоставлены дополнительные полномочия. Регионы сами будут принимать решения, какой режим установить, какие учреждения и организации должны приостановить свою деятельность, а какие могут ее продолжить.

Согласно указу президента, продолжают работать предприятия с непрерывным циклом производства, органы власти, а также те, кто связан с системами жизнеобеспечения городов, охраной порядка, медициной и снабжением населения продуктами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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