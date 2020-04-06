Нарушение домашнего режима самоизоляции в Кузбассе: какие штрафы предусмотрены

За нарушение домашнего режима самоизоляции в Кузбассе предусмотрены штрафы. А в некоторых случаях грозит и уголовная ответственность, напоминает полиция.

Кузбасские полицейские продолжают проводить рейды по выявлению нарушителей режима самоизоляции. И напоминают, что вступили в силу изменения ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, где прописана система наказаний за нарушения.

Так, за нарушение закона в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения предусмотрены штрафы:

- для граждан - до 40 000 рублей;

- для должностных лиц - до 150 000 рублей;

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,- до 150 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;

- на юридических лиц - до 500 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Если нарушения повлекли причинение вреда здоровью человека или смерть человека, если эти действия (либо бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, штрафы:

- для граждан - до 300 000 рублей;

- для должностных лиц - до 500 000 рублей или дисквалификация на срок до трех лет;

- для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - до 1 000 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;

- для юридических лиц - до 1 000 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

- Кроме того, статьей 236 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность, максимальное наказание, предусмотренное санкциями статьи, составляет семь лет лишения свободы, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.