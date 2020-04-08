Три человека пострадали при обрушении перекрытия на «Химпроме» в Кемерове
В Кемерове на территории завода «Химпром» произошло ЧП. Здесь при обрушении перекрытия получили травмы три человека.
Подробности чрезвычайного происшествия сообщил на своей странице в Инстаграме глава города Илья Середюк.
Три человека пострадали при обрушении перекрытия на «Химпроме» в Кемерове. ФОТО: Инстаграм Ильи Середюка
- При производстве строительных работ на новом объекте завода Химпром произошло обрушение монтируемого перекрытия на отметке восемь метров, - такие данные предоставил глава города.
При обрушении три рабочих подрядной организации получили травмы различной степени тяжести. Всем им оказали необходимую медицинскую помощь.
- Трое рабочих – 32, 35 и 37 лет с травмами различной степени тяжести доставлены в стационары города, - рассказал пресс-секретарь кемеровского Центра медицины катастроф Антон Дужик. – В настоящее время их жизням и здоровью ничего не угрожает.
Три человека пострадали при обрушении перекрытия на «Химпроме» в Кемерове. ФОТО: Инстаграм Ильи Середюка
По распоряжению Губернатора Кузбасса Сергея Евгеньевича Цивилева создана комиссия по расследованию несчастного случая.
ИСТОЧНИК KP.RU