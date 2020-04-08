2020-04-08T09:58:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Как изменятся налоги для пострадавших от коронавируса отраслей в Кузбассе

О новом региональном законе рассказал губернатор Сергей Цивилев
Екатерина РОМАНОВА
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Как изменятся налоги для пострадавших от коронавируса отраслей в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба АПККак изменятся налоги для пострадавших от коронавируса отраслей в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба АПК
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В Кузбассе снижены налоги для отраслей экономики, которые пострадали от коронавируса. О том, кто сможет воспользоваться новым законом, рассказал Сергей Цивилев.

Региональный закон о налоговых льготах принять в Кузбассе. Благодаря ему налоговыми льготами смогут воспользоваться почти две тысячи организаций и порядка 12 тысяч индивидуальных предпринимателей. Они смогут сэкономить на уплате налогов в общей сложности более одного миллиарда рублей. Среди отраслей экономики, которые могут воспользоваться региональным законом – авиаперевозки и аэропорты, культура и досуг, физкультура и спорт, туризм и гостиничный бизнес, общественное питание и бытовые услуги населению, дополнительное образование, а также конференции и выставки.

Так, ставки налога на имущество организаций для пострадавших отраслей снижены в два раза. А для того, чтобы владельцы торгово-офисной недвижимости снизили арендную плату, закон позволяет им дополнительно снизить в 2020 году налог на сумму совокупного снижения арендных платежей, но не более, чем на 50 процентов.

- Введенные из-за коронавируса ограничения стали испытанием для бизнеса, в первую очередь – для сферы услуг. Наша задача – поддержать предпринимателей, помочь им выжить и сохранить рабочие места. Новое снижение налогов будет работать как дополнение к федеральным мерам поддержки и поможет бизнесу пережить сложный период, - прокомментировал принятый региональный закон Сергей Цивилев.

Примечательно, что для применения налоговых льгот налогоплательщикам будет достаточно при сдаче налоговой декларации за 2020 год представить соответствующие договора аренды имущества и документы, подтверждающие снижение величины арендной платы.

- Важное ограничение — налогоплательщики утратят право на применение принятых налоговых льгот в случае их привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и (или) невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Кузбасса, - отметили в пресс-служба администрации Правительства Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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