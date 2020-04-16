2020-04-16T09:45:20+03:00
Общество

Кузбасские власти прокомментировали горение отвалов в Апанасе и Киселевске

Горение на обоих отвалах началось несколько лет назад
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Кузбасские власти прокомментировали горение отвалов в Апанасе и Киселевске. ФОТО: Инстаграм Андрея ПановаКузбасские власти прокомментировали горение отвалов в Апанасе и Киселевске. ФОТО: Инстаграм Андрея Панова
Изменить размер текста:

Андрей Панов, замгубернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии, прокомментировал ситуацию с горящими отвалами. Один из них находится неподалеку от поселка Апанас, а другой - в Киселевске. Впрочем, есть и еще один подобный отвал - неподалеку от Мысков.

Из-за горения, которое наблюдается возле поселка Апанас Новокузнецкого района и в открытой выработке ликвидированной шахты «Красный Кузбасс» в Киселевске, в этих двух района введен режим ЧС. Для того чтобы ликвидировать очаги возгорания, создана рабочая группа, и 15 апреля прошло ее первое заседание в формате видеоконференции. На заседании речь шла о причинах горения, и специалисты определили основные этапы решения проблемы.

- Отвал возле поселка Апанас горит внутри уже более 10 лет. В последнее время процесс усилился. Кроме того, начинается пожароопасный сезон и возрастает риск возникновения лесного пожара из-за активизации горения, - отметил Андрей Панов.

До 2001 года лицензией на добычу угля пользовался разрез «Листвянский». Затем она несколько раз переходила к другим предприятиям, и в конце концов ее сдали государству. Так что фактически хозяина у участка нет, а работы по тушению будут финансироваться за счет областного бюджета.

- За состоянием отвала постоянно следили и до введения ЧС. Для разработки проекта ликвидации очага возгорания было привлечено АО «Научно-исследовательский институт горноспасательного дела» (НИИГД). Эта организация является головной по проблемам противопожарной защиты предприятий угольной промышленности России, - сообщил Андрей Панов.

Сейчас уже известны точные размеры отвала, определены очаги возгорания и температура в них, разработан проект по их ликвидации. Андрей Панов отметил, что в скором времени определится и подрядная организация, которая займется тушением очага самовозгорания. А на 16 апреля назначена встреча специалистов НИИГД с жителями Новокузнецкого района и представителями экологического совета при его главе.

В Киселевске же заседание комиссии по ЧС уже состоялось. Угольный пласт, выходящий на поверхность, горит на территории Тугайского лога неподалеку от жилого района Красный Камень - с 2017 года. С 1998 года земли, где располагалась шахта «Красный Кузбасс»,принадлежат муниципалитету, однако на сегодняшний день есть несколько угольных компаний, которые по собственной инициативе готовы осуществить тушение за собственный счет, а потом рекультивировать участок.

Андрей Панов отметил, что рядом с поселком Чувашка Мысковского городского округа есть еще один отвал с подобной проблемой - отвал отработанной породы разреза «Сибиргинский». Однако у него, в отличие от двух предыдущих, есть реальный хозяин, работающее угольное предприятие. Оно ведет работы по тушению очагов возгорания, и поэтому режим ЧС по этому объекту не объявлен. Отметим также, что за ситуацией на этом отвале следят представители власти и специалисты Ростехнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Страшно было первые 18 километров»: Две пенсионерки из-за закрытых границ шесть дней добирались на перекладных из Белоруссии в Петербург
За это время бабушки преодолели две с половиной тысячи километров - автостопом, такси, поездом, электричкой и просто пешком
Новости 24
РСХБ в Кузбассе подвел итоги использования специального кредитного продукта для субъектов в МСБ «Микро АПК»
В Кемерове часть предприятий получила отсрочку по арендной плате из-за коронавируса
Коронавирусная инфекция зафиксирована уже в пяти территориях Кузбасса
В Новокузнецке полицейские искали 11-летнего школьника по пустырям и подвалам
Из-за коронавируса людей без масок не пустят в автобусы в Кузбассе
Сергей Цивилев снова обратится к жителям Кузбасса по поводу ситуации с коронавирусом 16 апреля
На трассе Алтай - Кузбасс выставили посты из-за ситуации с коронавирусом
Футболист из Кузбасса Александр Головин рассказал о своей самоизоляции в Калтане
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе достигло 23 человек
Четыре новых случая заражения подтверждены в Кузбассе за сутки
Пятый переболевший коронавирусом выписан в Кузбассе
Новокузнецкие геймеры отказались уходить на самоизоляцию и поплатились за это
Кемеровчане возмущены вырубкой деревьев в центре города
Изменения ОГЭ-2020 в Кузбассе из-за коронавируса: сдача пройдет с 8 июня по 31 июля
Директор фирмы по производству бетона скрыл от кузбасской налоговой более 9 миллионов рублей
Кузбассовцам рассказали об условиях содержания изолированных в обсерваторе «Притомье»
В Кузбассе женщина выдумала контакт с больным коронавирусом, чтобы оправдать прогул
В Кемерове загорелось производственное здание
Из-за ситуации с коронавирусом сирены в Новокузнецке будут включаться каждый день
Побег из курятника: домашних гусей заметили в центре Кемерова
В Кемерове мусор из Искитимки вылавливают экскаватором
Шестому городу Кузбасса присвоено звание «Город трудовой доблести и воинской славы»
В Кемерове снесут жилой многоквартирный дом рядом с вокзалом
Кузбасские медики составили для пожилых людей противокоронавирусное меню
Пятую в Кузбассе лабораторию для тестирования на коронавирус создадут в Центре охраны здоровья шахтеров
За плохую дезинфекцию подъездов из-за ситуации с коронавирусом управляющие компании накажут штрафом
Кузбассовцы чаще всего жалуются на оказание услуг ЖКХ и общественное питание
Кузбасским осужденным организовали видеосвидания с родственниками в период особого режима