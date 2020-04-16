Кузбасские власти прокомментировали горение отвалов в Апанасе и Киселевске

Андрей Панов, замгубернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии, прокомментировал ситуацию с горящими отвалами. Один из них находится неподалеку от поселка Апанас, а другой - в Киселевске. Впрочем, есть и еще один подобный отвал - неподалеку от Мысков.

Из-за горения, которое наблюдается возле поселка Апанас Новокузнецкого района и в открытой выработке ликвидированной шахты «Красный Кузбасс» в Киселевске, в этих двух района введен режим ЧС. Для того чтобы ликвидировать очаги возгорания, создана рабочая группа, и 15 апреля прошло ее первое заседание в формате видеоконференции. На заседании речь шла о причинах горения, и специалисты определили основные этапы решения проблемы.

- Отвал возле поселка Апанас горит внутри уже более 10 лет. В последнее время процесс усилился. Кроме того, начинается пожароопасный сезон и возрастает риск возникновения лесного пожара из-за активизации горения, - отметил Андрей Панов.

До 2001 года лицензией на добычу угля пользовался разрез «Листвянский». Затем она несколько раз переходила к другим предприятиям, и в конце концов ее сдали государству. Так что фактически хозяина у участка нет, а работы по тушению будут финансироваться за счет областного бюджета.

- За состоянием отвала постоянно следили и до введения ЧС. Для разработки проекта ликвидации очага возгорания было привлечено АО «Научно-исследовательский институт горноспасательного дела» (НИИГД). Эта организация является головной по проблемам противопожарной защиты предприятий угольной промышленности России, - сообщил Андрей Панов.

Сейчас уже известны точные размеры отвала, определены очаги возгорания и температура в них, разработан проект по их ликвидации. Андрей Панов отметил, что в скором времени определится и подрядная организация, которая займется тушением очага самовозгорания. А на 16 апреля назначена встреча специалистов НИИГД с жителями Новокузнецкого района и представителями экологического совета при его главе.

В Киселевске же заседание комиссии по ЧС уже состоялось. Угольный пласт, выходящий на поверхность, горит на территории Тугайского лога неподалеку от жилого района Красный Камень - с 2017 года. С 1998 года земли, где располагалась шахта «Красный Кузбасс»,принадлежат муниципалитету, однако на сегодняшний день есть несколько угольных компаний, которые по собственной инициативе готовы осуществить тушение за собственный счет, а потом рекультивировать участок.

Андрей Панов отметил, что рядом с поселком Чувашка Мысковского городского округа есть еще один отвал с подобной проблемой - отвал отработанной породы разреза «Сибиргинский». Однако у него, в отличие от двух предыдущих, есть реальный хозяин, работающее угольное предприятие. Оно ведет работы по тушению очагов возгорания, и поэтому режим ЧС по этому объекту не объявлен. Отметим также, что за ситуацией на этом отвале следят представители власти и специалисты Ростехнадзора.