Обращение Сергея Цивилева: режим самоизоляции продлен, а пасхальные службы пройдут онлайн

Ограничения дали результат

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев 16 апреля выступил с обращением к жителям региона. Он сообщил о текущей ситуации в области в связи с коронавирусом, а также озвучил несколько важных решений. Главное – режим самоизоляции продлен до 26 апреля включительно.

Прежде всего, он отметил, что введенные в Кузбассе ограничения дали результат - число заболевших растет медленно, и ситуация находится под контролем. Все пациенты обеспечены самым тщательным врачебным уходом, нет ни одного случая тяжелого течения болезни. В регионе достаточно коек, аппаратов ИВЛ, а врачи готовы работать круглосуточно, чтобы сохранить здоровье кузбассовцев.

В регионе уже созданы четыре лаборатории, которые могут проводить тесты на коронавирус. Заводы начали выпускать клапаны для аппаратов ИВЛ, антисептики, костюмы индивидуальной защиты для врачей. А избыток изделий поставляется в соседние регионы России.

-Ценой своевременных ограничений Кузбасс получил преимущество в борьбе с коронавирусом, - отметил Сергей Цивилев. - Сейчас мы не имеем права потерять это преимущество. Поэтому были введены дополнительные меры, направленные на защиту нашего региона от коронавирусной инфекции.

О дополнительных мерах

Обращение губернатора Кузбасса Сергея Цивилева от 16 апреля 2020 00:00 00:00

С 14 апреля в области временно закрыты для посещения все парки, скверы и детские площадки. Это решение вызвано тем, что с приходом теплой погоды зеленые зоны стали местами массового скопления людей, что повышает опасность заражения.

Сергей Цивилев отметил, что почти все случаи болезни завозные. То есть, все пациенты заразились за пределами Кузбасса или непосредственно от носителей, которые привезли инфекцию в регион.

-Чтобы исключить такие случаи, вводится временный запрет на выезд из региона по личным нуждам. Все, кто приедет в Кузбасс любым видом транспорта, из любого региона, обязаны провести четырнадцать дней в обсерваторе. Наши жители, которые возвращаются в Кузбасс, должны будут находиться на самоизоляции, - подчеркнул губернатор.

Также временно приостановлены массовые религиозные обряды и церемонии. Областные власти приняли такое решение, руководствуясь благословением Святейшего патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, который рекомендовал духовенству призывать прихожан к молитве дома. При этом храмы и другие религиозные объекты остаются открытыми, но верующим настоятельно рекомендуется не посещать их, чтобы не подвергать себя опасности.

Обращение губернатора Кузбасса Сергея Цивилева 16.04.2020.Видео: youtube.com

-Знаю, вам сейчас непросто. Но мы понимаем, ради чего идем на эти ограничения. Цель — сохранить здоровье и жизнь тысяч людей, обеспечить стабильное функционирование экономики и сделать так, чтобы после окончания эпидемии мы могли как можно быстрее вернуться к нормальной жизни, - обратился Сергей Цивилев к кузбассовцам. - Поэтому я снова призываю вас соблюдать простые и необходимые ограничения. Оставайтесь дома. И, по возможности, помогите пожилым родственникам и соседям.

Впереди главный христианский праздник, Пасха. В этом году мы встречаем его в сложное время. Призываю вас в этот светлый праздник молиться дома. Главное, что мы делаем это из любви к ближним, которой учит нас христианская вера. Светлой вам Пасхи, друзья. Здоровья вам и вашим близким.