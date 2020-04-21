В развитие сельских территорий Кузбасса вложат более 131 миллиона рублей

С 2020 года в Кузбассе начинает действовать госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий», рассчитанная на пять лет. В течение этого года на развитие сельских территорий будет направлено 131,4 миллиона рублей.

От строительства до кредитов

Программа включает в себя 25 мероприятий, среди них: строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы; приобретение новой автомобильной техники и оборудования для объектов социальной и культурной сферы; развитие водоснабжения, объектов ЖКХ, энергообеспечения, телекоммуникаций; возмещение сельхозтоваропроизводителям затрат на обучение работников и производственную практику студентов.

Программой также предусмотрены кредиты на выгодных условиях, например на приобретение или постройку дома, на прокладку инженерных коммуникаций.

- В Кузбассе в сельской местности живут и работают 14 процентов населения, это около 380 тысяч человек. Наша цель - систематически повышать уровень и качество их жизни, создать благоприятные производственные условия в сельских территориях. Комфортное жилье, высокий уровень развития инфраструктуры - это залог наращивания социально-экономического потенциала сельских территорий, раскрывая который мы будем развивать агропромышленный комплекс Кузбасса, - отметил заместитель губернатора по АПК Алексей Харитонов.

В 2020 году Кузбасс примет участие в шести мероприятиях госпрограммы. Общий объем финансирования составляет 131,4 миллиона рулей, из них 81,5 миллиона - средства федерального бюджета и 16,7 миллиона рублей областного. Из местных бюджетов будет направлено 23,9 миллиона и 9,3 миллиона рублей - из внебюджетных средств.

Что будет сделано

Если говорить о запланированных мероприятиях, то в текущем году будет приобретено и введено 662,7 квадратных метра общей площади жилых помещений на сумму 15,5 миллиона рублей.

Запланирована модернизация уличного освещения в селе Благовещенка Мариинского района. Будет обустроено 16 игровых, спортивных детских площадок на 11 миллионов рублей в девяти территориях.

Помимо этого, планируется ввести в эксплуатацию четыре километра газопроводов на сумму 30,4 миллиона рублей в селе Березово Кемеровского округа, произвести реконструкцию 3,3 километра водопроводных сетей в селе Старопестерево Беловского района на сумму 25,2 миллиона рублей. Еще 48,3 миллиона запланировано вложить в капитальный ремонт Дома культуры в селе Красное Ленинск-Кузнецкого округа. Работы будут проведены в 2020 году.