В Кузбассе будет находиться Центр управления соревнованиями WorldSkills Russia

Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в этом году будет проходить в непривычном формате – дистанционно. Центр управления соревнованиям будет находиться в Кузбассе.

В 2020 году Кузбасс готовился принять финал национального чемпионата, однако пандемия коронавируса внесла коррективы в эти планы. Вместо личного присутствия на конкурсе на кузбасских площадках, участники будут находиться на региональных площадках колледжей и международных центров компетенций. Следить же за ходом соревнований главные эксперты и их заместители будут онлайн.

- Такой режим открывает ряд преимуществ. Прежде всего есть возможность расширить географию участников, пригласив представителей многих иностранных государств. Кузбасс встал на путь цифровизации, поэтому перевести такие масштабные соревнования в онлайн – задача для нас амбициозная и вполне разрешимая. Мы тесно сотрудничаем с компаниями, развивающими и продвигающими ИТ-технологии. В рамках подготовки к финалу национального чемпионата Ворлдскиллс Россия продолжим это сотрудничество, – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Предполагается, что в национальном первенстве выступят более 1700 человек, среди которых будут юниоры и иностранные конкурсанты. Примечательно, что в 2018 году их было всего 700, а в 2019 – 1500 экспертное сообщество представят 1100 человек. Школьникам и студентам предстоит принять участие в соревнованиях по более чем 170 компетенциям, которые соответствуют семи блокам профессий: строительство и строительные технологии, информационные и коммуникационные технологии, творчество и дизайн, производство и инженерные технологии, сфера услуг, транспорт и логистика, образование. Их работы эксперты оценят либо в домашнем регионе, либо удаленно – с помощью визуального контроля. Если же это будет невозможно сделать, работу направят экспресс-почтой в Центр управления соревнованиями. Находиться он будет, кстати, в Кузбассе.

Отметим также, что удаленно будет проходить и деловая программа конкурса. А наблюдать за ходом сессий, дискуссий и обсуждений можно будет через онлайн-трансляции из любой точки мира

- Будет организована специальная дистанционная программа Try-a-skill – «Попробуй себя в профессии» для посетителей на платформе «Билет в будущее». Любой желающий сможет принять участие в виртуальной экскурсии и попробовать свои силы в компетенциях с помощью современных онлайн-активностей - использования игровых симуляторов и интерактивных заданий от наставников, сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Открытие финала состоится 6 сентября. Награждение же будет проходить поэтапно в формате онлайн-марафона.