Центр развития финансовых технологий РСХБ и стартап Connectome.ai объединяют усилия в профилактике коронавируса

В собственную цифровую экосистему для аграриев, которая готовится к запуску в середине 2020 года, Банк включил инновационную разработку, которая позволяет при помощи видеокамер и датчиков контролировать тщательное мытье рук. Благодаря интеграции в экосистему «умная» видеоаналитика гигиены рук станет широко доступной, в том числе для малого, среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей.

Система видеоаналитики «Direktiva: санитария» разработана российской компанией Connectome.ai, которая занимается внедрением и поддержкой решений в области компьютерного зрения и машинного обучения.

Гигиена рук имеет первостепенное значение в период пандемии 2019-nCoV. Недавние события в мире показали, что мытье рук является одной из необходимых профилактик против заражения.

Система распознает сотрудника по лицу, после чего с помощью машинного обучения распознает намыливание по наличию пены на руках. Затем интерактивный экран показывает последовательность движений по мытью рук, рекомендованных ВОЗ. На каждом этапе экран показывает работнику шкалу успешного выполнения движения и выдает сообщение об успешном мытье рук. Кроме того, система напомнит о необходимости гигиенической обработки по смс, отобразит, как это сделать правильно на дисплее экрана. Если сотрудник не выполнил набор установленных регламентом действий, система просто не пропустит его дальше. Это значит, что вход заблокируется и на объект не будет доступа до тех пор, пока все санитарные нормы не будут выполнены.

«Согласно данным ВОЗ, 95 процентов людей моют руки неправильно. А 80 процентов микробов передаются именно через руки. Там, где под угрозу попадает большое количество людей и продукции, в частности на пищевых производствах, фермах, в животноводческих комплексах, это недопустимо. Современные технологии выводят способы поддержания санитарной безопасности на новый уровень. Осознавая серьезность ситуации с коронавирусом, а также возможность распространения других вирусов в будущем, РСХБ открывает широкий доступ к системе видеоаналитики для малых и средних агропредприятий», — заявила Директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

«Специалисты Connectome.ai способны решать самые сложные задачи, направленные на автоматизацию технических процессов. Наша разработка основывается на современных достижениях в сфере искусственного интеллекта и видеоаналитики. Благодаря системе санитарного распознавания действий и технологии по контролю над выполнения регламентов ни один микроб или вирус не проникнет на предприятие», — отметила Людмила Бахметьева, Руководитель по развитию бизнеса Connectome.ai.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.