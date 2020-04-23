Правила участия в конкурсе рисунков «В каждом рисунке - Победа»

1. Основные положения

1.1. Организатором конкурса является ООО «Медиа Плюс».

1.2. Официальным языком конкурса является русский.

1.3. Участие в конкурсе является открытым и бесплатным.

1.4. Конкурс проводится среди физических лиц, загрузивших фото рисунка на сайте kem.kp.ru для конкурса рисунков «В каждом рисунке - Победа».

1.5. До участия в конкурсе допускаются рисунки детей в возрастных категориях 0-7 лет, 8-12 лет, 13-16 лет.

1.6. Каждый участник может разместить 1 (один) рисунок 1 (одного) ребенка.

1.7. Все фотографии проходят модерацию администратором сайта.

1.8. Определением соответствия фотографий рисунков условиям конкурса занимается организатор. Решения организатора не оспариваются и не комментируются.

1.9. Участники конкурса, отправляя фотографию рисунка редакции - организатору конкурса, автоматически подтверждают свое авторское право на данное фото, согласие на участие в конкурсе и дают разрешение на размещение фотографий рисунка на сайте kem.kp.ru и в печатном издании «Комсомольская правда» (в анонсах и итоговых публикациях о конкурсе рисунков «В каждом рисунке - Победа»).

1.10. Дисквалификация участника возможна на любом этапе конкурса, если организатор обнаружит использование сервисов накрутки голосов.

1.11. В случае, если после завершения голосования на сайте kem.kp.ru организатор в течение 24 часов не смог связаться с победителем, победителем становится участник, занявший второе место.

1.13. Организаторы гарантируют конфиденциальность персональных данных участников и их контактных лиц и не будут использовать способы связи с ними для деятельности, не имеющей отношения к конкурсу.

2. Сроки проведения конкурса:

2.1. 23.04.2020 - старт конкурса на сайте kem.kp.ru (дата запуска может быть перенесена).

2.2. 07.05.2020 - подведение итогов конкурса.

2.3. 07.05.2020 - официальное объявление победителей (подведем итоги на сайте и опубликуем имена победителей).

2.5. 07.05.2020 - публикация рисунков победителей в ежедневном выпуске газеты «Комсомольская правда».

3. Критерии выбора победителя

3.1. Победителем в каждой из номинаций становится участник, набравший большинство голосов в голосовании на сайте kem.kp.ru в конкурсе «В каждом рисунке - Победа».

4. Награды

4.1. Участники, занявшие первое, второе и третье место в каждой из номинаций, получают ценные призы от партнера конкурса - компании «Ростелеком». Для других участников организатор конкурса предоставляет девять поощрительных призов - по три в каждой номинации - детские книги и журналы из коллекций «Комсомольской правды».