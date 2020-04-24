В Кемерове построят общежитие Высшей школы музыкального и театрального искусства

Проектную документацию, а также результаты инженерных изысканий на строительство в Кемерове девятиэтажного здания общежития для студентов Высшей школы музыкального и театрального искусства рассмотрела Главэкспертиза России. Информация о положительном заключении появилась на сайте ведомства.

Спроектированное общежитие рассчитано на 240 мест. На первом этаже будет находиться медицинский блок, кабинеты администрации, комнаты досуга и отдыха студентов, хозяйственные и служебно-бытовые помещения. Со второго по седьмой этажи расположатся жилые блоки. Всего будет обустроено 60 ячеек по две комнаты, в каждой из них будет общая прихожая, кухня, санитарно-бытовые помещения. Проживать в каждой комнате будет по два человека.

Возле общежития будут оборудованы спортивные площадки для гимнастики, командных игр, для прыжков в высоту и длину, а также беговые дорожки и полоса препятствий.

Завершить строительство общежития планируют за 13 месяцев. Финансирование будет проводиться полностью за счет средств Фонда проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие». Генеральным проектировщиком выступило АО «Стройтрансгаз».

Ранее Главэкспертиза России уже одобрила проектно-сметную документацию семи других объектов культурно-образовательного комплекса, который станет частью культурного кластера Кузбасса. В их числе - учебные корпуса Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории, филиалов Московской государственной академии хореографии и Высшей школы музыкального и театрального искусства, а также образовательная школа, жилой дом для преподавателей.

Строительство крупнейшего культурного центра Сибири планируется завершить в конце 2023 года. В его составе будут филиалы Мариинского театра оперы и балета, Государственного Русского музея, Российской академии музыки имени Гнесиных.

Создание кластера входит в национальный проект «Культура».