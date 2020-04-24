Минстрой анонсировал строительство важной дороги

В Кемерове приступили к строительству нового участка Комсомольского проспекта. Он свяжет микрорайоны левобережной части города с основными городскими магистралями.

Строительство, которое ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда, планируется завершить осенью 2020 года. Дорожники уже приступили к подготовке территории для участка дороги от проспекта Ленина до проспекта Химиков. Ширина новой магистрали составит 22,5 метра, в каждом из направлений предусмотрено по три полосы. Пропускная способность дороги составит четыре тысячи автомобилей в час. А для пешеходов будут обустроены удобные тротуары.

- В целом на строительство дороги будет потрачено 267,6 миллиона рублей: из федерального - 255,7 миллиона, из областного - 7,9 миллиона, - сообщили в министерстве строительства Кузбасса. - Еще четыре миллиона рублей выделит муниципальный бюджет.

В этом году также будет достроен участок проспекта Ленина от дома № 164 до перекрестка с проспектом Комсомольским. Его длина составит 0,3 километра, ширина - 22 метра. У дороги будет по три полосы в каждом направлении движения. Из всех источников на завершение строительства будет направлено 136,1 миллиона рублей.

Напомним, что в 2019 году по нацпроекту в городе построили две кольцевые развязки и участок проспекта Химиков в районе жилых комплексов «Восточный» и «Томь».