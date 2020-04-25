2020-04-25T14:13:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Сергей Цивилев продлил режим самоизоляции до 4 мая

Глава региона выступил с обращением к жителям [видео]
Ирина АВТУШКО
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Сергей Цивилев продлил режим самоизоляции до 4 мая. Фото: Пресс-служба АПКСергей Цивилев продлил режим самоизоляции до 4 мая. Фото: Пресс-служба АПК
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В субботу, 25 апреля губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выступил с обращением к жителям региона. Он сообщил, что режим самоизоляции продлевается до 4 мая.

- В Кузбассе продолжается распространение коронавируса. В инфекционных больницах сегодня находится 91 больной. Случился рост заболеваемости коронавирусом в шести районах, где были введены дополнительные ограничения. Инфекция уже не только завозная, она распространяется внутри региона. Пока скорость распространения невысокая, но ситуация напряженная и требует решительных мер. В связи с этим, было принято решение продлить режим повышенной готовности до 4 мая включительно и ввести дополнительные меры.

На территории Кузбасса во всех районах продолжат действовать рекомендация по самоизоляции. Кроме того, правительство Кузбасса начало работу над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции, которая будет вводится поэтапно с 5 мая.

Сергей Цивилев продлил режим самоизоляции до 4 мая.Видео: Пресс-служба АПК

Что касается школ и вузов, то до окончания учебного года они будут работать в режиме дистанционного обучения.

-В медицинских учреждениях подготовлено достаточное количество коек с подачей кислорода и аппаратами ИВЛ. Все нормативы выполнены, но мы продолжим наращивать резервы. В течение месяца увеличим число мест в больницах в два раза — добавим еще тысячу триста коек. Шестьсот из них на данный момент уже готовы. Важно создать значительный запас мест в клиниках и гарантировать всем заболевшим эффективную медицинскую помощь, - сообщил Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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