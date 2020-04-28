2020-04-28T03:25:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Смыть коронавирус: как в Кузбассе моют улицы

На улицы региона вышла новая многофункциональная техника
Екатерина РОМАНОВА
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Смыть коронавирус: как в Кузбассе моют улицы. ФОТО: пресс-служба администрации правительства КузбассаСмыть коронавирус: как в Кузбассе моют улицы. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса
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Машины, снабженные специальным оборудованием для дезинфекции улиц для коронавируса, уже вышли на улицы кузбасских городов. Новое многофункциональное оборудование разработали на кемеровском заводе.

Для того, чтобы смыть коронавирус с кузбасских улиц, на Кемеровском опытно-ремонтном механическом заводе разработали и выпустили первые 10 комплектов многофункционального оборудования. Оснащенные им машины коммунальных служб смогут выполнять четыре функции: распылять дезинфицирующие растворы, мыть улицы, тушить пожары и вывозить снег.

Каждый самосвал может обрабатывать дорожное полотно и тротуары, разбрызгивая дезинфектор на 16 метров в нужную сторону. А остановки, фасады зданий и прочее планируют обрабатывать при помощи моечного пистолета. Девяти кубометров дезраствора хватит на 20 километров дорожного полотна.

По два «КамАЗа» уже получили Кемерово и Новокузнецк. По одному автомобилю уже вышли на улицы Краснобродского, Белова, Анжеро-Судженска, Мысков, Яйского муниципального округа и Беловского муниципального округа. До конца апреля восемь машин будут поставлены в Междуреченск, Прокопьевск, Киселевск, Березовский, Ленинск-Кузнецкий, Тайгу, Юргу. Еще 46 машин поступят в города и районы области в мае 2020 года.

Сергей Цивилев оценил качество и актуальность новой техники. ФОТО: пресс-служба АПК

Сергей Цивилев оценил качество и актуальность новой техники. ФОТО: пресс-служба АПК

- Промышленность Кузбасса всегда имела огромное значение не только для Сибири, но и всей страны. В очередной раз наши заводы показали, как они умеют быстро и качественно перестраиваться в нестандартных ситуациях. Эти машины не имеют аналогов, они будут полезны не только сейчас, но и в будущем, - прокомментировал Сергей Цивилев

ИСТОЧНИК KP.RU

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