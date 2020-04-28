2020-04-28T07:48:38+03:00
Бизнес-новости Кемерова

ТОСЭР в Новокузнецке пополнилась еще одним предприятием

Статус ему присвоило Министерство экономического развития
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
За два года в ТОСЭР «Новокузнецк» было зарегистрировано более 30 резидентов. Фото: Dron Photografer\keminvest.ruЗа два года в ТОСЭР «Новокузнецк» было зарегистрировано более 30 резидентов. Фото: Dron Photografer\keminvest.ru
Изменить размер текста:

Министерство экономического развития присвоило статус резидента ТОСЭР предприятию «Новокузнецкая метизная компания». Оно будет осуществлять проект по производству сетки-рабицы и сварной сетки различного назначения.

- Предприятие запустит технологическую линию по производству металлических ограждений 3D, сварной сетки и сетки-рабицы. Такую сетку применяют при строительстве заборов, ограждений, дорог, домов. Стоимость проекта - 18,9 миллиона рублей, - сообщает «Инвестиционный портал Кузбасса».

Планируется, что за год предприятие будет производить 109 тысяч секций 3D-заборов, складочной сетки и металлической затяжки - 1,15 миллиона карт, 124 тысячи квадратных метров сетки-рабицы. С началом работы компания создаст 13 новых рабочих мест.

С приходом нового резидента в ТОСЭР «Новокузнецк» их будет уже 34. Территория опережающего социально-экономического развития была создана в марте 2018 года. Для ее резидентов действуют различные льготы. Например, с 30 до 7,6 процента снижены тарифы страховых взносов, в первые пять лет земельный налог и налог на имущество составляет для участников 0 процентов. Также в первые пять лет работы снижена ставка по налогу на прибыль организаций с 20 до 5 процентов.

Ранее мы уже рассказывали, что еще два новых завода заработали в Новокузнецке. Оба также являются резидентами территории опережающего социально-экономического развития. Сибирский завод решетчатых опор (ООО «СЗРО») и завод по горячему цинкованию метизов (ООО «Метиз-НК») были созданы в кратчайшие сроки. В их строительство было вложено более 300 миллионов рублей, а благодаря запуску производства создано 73 рабочих места.

- Территории опережающего социально-экономического развития хорошо зарекомендовали себя в Кузбассе, - отметил губернатор Сергей Цивилев. - ТОСЭР «Новокузнецк» быстро развивается: за два года - уже более 30 резидентов, создано 1,5 тысячи новых рабочих мест. Их не так много, потому что производства современные, с высоким уровнем автоматизации. Многие предприниматели признаются, что без поддержки, которая предоставляется резидентам ТОСЭР, они не стали бы открывать бизнес. Механизм льгот успешно работает.

.

.

Еще больше материалов по теме: «Инвестиционная привлекательность Кузбасса»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Россельхозбанк запустил программу кредитования бизнеса на выплату заработной платы под 0 процентов
АО «Россельхозбанк» приступил к финансированию в рамках государственной программы кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей
Иван Клеймёнов: «Энергетикам помогает «профессиональный иммунитет» к чрезвычайным ситуациям»
Профессиональная дисциплина, предельная ответственность и бесперебойное электроснабжение – даже в сложных условиях пандемии приоритеты кузбасских энергетиков остаются неизменными
В компании «СУЭК-Кузбасс» в режиме телемоста состоялось заседание оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса
В АО «СУЭК-Кузбасс» продолжает оперативно реализовываться комплексная программа проведения дополнительных мер профилактики по недопущению распространения коронавирусной инфекции
Новости 24
Сколько человек заболело коронавирусом в Кузбассе на 28 апреля
Второй пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе
Юные кемеровчане гуляют и травмируются несмотря на режим самоизоляции
Из горящей кемеровской многоэтажки пожарные спасли трех человек
Погибший при стрельбе в зале суда пристав из Новокузнецка награжден орденом Мужества
Из-за коронавируса в полиции Кузбасса изменился режим работы
Усатого мужчину разыскивают в Новокузнецке
«Избежать массового передвижения»: Сергей Цивилев поручил подготовиться к дачному сезону
Сергей Цивилев поручил восстановить плановую вакцинацию детей
Новым заместителем прокурора области назначен Анатолий Закусилов
871 кузбассовец обратился в больницу с покусами клещей
Кузбасский СК проверит частный дом престарелых, где постояльцев содержали в опасных условиях
Россельхозбанк запустил программу кредитования бизнеса на выплату заработной платы под 0 процентов
За нарушение режима самоизоляции в Кузбассе закрыли спортивный центр
Фейковые сообщения о штрафах за нарушение самоизоляции рассылают кузбассовцам
Три вертолетные площадки для санавиации начали проектировать в Кузбассе
6-летний мальчик выпал из окна в Новокузнецке
В семи кузбасских больницах будут лечить заразившихся коронавирусом
Генеральным директором РСХБ-Страхование жизни назначен Андрей Чуйко
Коронавирусом в Кузбассе заболел еще один ребенок