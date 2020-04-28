ТОСЭР в Новокузнецке пополнилась еще одним предприятием

Министерство экономического развития присвоило статус резидента ТОСЭР предприятию «Новокузнецкая метизная компания». Оно будет осуществлять проект по производству сетки-рабицы и сварной сетки различного назначения.

- Предприятие запустит технологическую линию по производству металлических ограждений 3D, сварной сетки и сетки-рабицы. Такую сетку применяют при строительстве заборов, ограждений, дорог, домов. Стоимость проекта - 18,9 миллиона рублей, - сообщает «Инвестиционный портал Кузбасса».

Планируется, что за год предприятие будет производить 109 тысяч секций 3D-заборов, складочной сетки и металлической затяжки - 1,15 миллиона карт, 124 тысячи квадратных метров сетки-рабицы. С началом работы компания создаст 13 новых рабочих мест.

С приходом нового резидента в ТОСЭР «Новокузнецк» их будет уже 34. Территория опережающего социально-экономического развития была создана в марте 2018 года. Для ее резидентов действуют различные льготы. Например, с 30 до 7,6 процента снижены тарифы страховых взносов, в первые пять лет земельный налог и налог на имущество составляет для участников 0 процентов. Также в первые пять лет работы снижена ставка по налогу на прибыль организаций с 20 до 5 процентов.

Ранее мы уже рассказывали, что еще два новых завода заработали в Новокузнецке. Оба также являются резидентами территории опережающего социально-экономического развития. Сибирский завод решетчатых опор (ООО «СЗРО») и завод по горячему цинкованию метизов (ООО «Метиз-НК») были созданы в кратчайшие сроки. В их строительство было вложено более 300 миллионов рублей, а благодаря запуску производства создано 73 рабочих места.

- Территории опережающего социально-экономического развития хорошо зарекомендовали себя в Кузбассе, - отметил губернатор Сергей Цивилев. - ТОСЭР «Новокузнецк» быстро развивается: за два года - уже более 30 резидентов, создано 1,5 тысячи новых рабочих мест. Их не так много, потому что производства современные, с высоким уровнем автоматизации. Многие предприниматели признаются, что без поддержки, которая предоставляется резидентам ТОСЭР, они не стали бы открывать бизнес. Механизм льгот успешно работает.