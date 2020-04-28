2020-04-28T07:48:38+03:00
Общество

В Кемерове реконструируют учебный корпус КемГУ

Положительное заключение по проекту дали эксперты Главгосэкспертизы
Ирина АВТУШКО
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Корпуса университета за последние годы значительно преобразились. Фото: КемГУКорпуса университета за последние годы значительно преобразились. Фото: КемГУ
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Эксперты Красноярского филиала Главгосэкспертизы России рассмотрели проектно-сметную документацию на реконструкцию учебного корпуса № 8 Кемеровского госуниверситета, расположенного на бульваре Строителей, 49. По итогам проведения экспертизы выданы положительные заключения.

Согласно проекту, у здания будет переменная этажность, оно будет состоять из трех отдельных блоков. В первом учебном блоке, который был возведен еще в 1982 году, выполнят частичную перепланировку для обустройства спортивных, административных и учебных помещений, утепление наружных стен с устройством навесного вентилируемого фасада, ремонт и восстановление конструкций. Второй блок, который начали строить в 1985-1992 годах, будет достроен с изменением этажности - с пяти до трех этажей. Здесь разместят жилые помещения для 219 учащихся, актовый зал, буфет, подсобные и технические помещения. В третьем блоке, который возведут в ходе реконструкции, обустроят спальный корпус на 160 студентов.

- В ходе реализации проекта будет проведено и комплексное благоустройство территории корпуса. Здесь оборудуют автостоянку, площадки для отдыха и занятий спортом, в том числе уличной гимнастикой, баскетболом, волейболом и мини-футболом, - рассказали в Главгос-

экспертизе России. - Также проложат прогулочные дорожки и проезды, установят малые архитектурные формы и спортивное оборудование, высадят газоны и кустарники. Вся территория будет освещена.

И в самом здании, и на прилегающей территории будут созданы все условия для пребывания людей с ограниченными возможностями здоровья. Финансирование проекта будет осуществляться за счет федерального бюджета.

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