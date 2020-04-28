2020-04-28T07:50:14+03:00
Общество

Кузбасские предприниматели могут узнать о мерах поддержки в режиме онлайн

О мерах поддержки предпринимателей сообщает «Инвестиционный портал Кемеровской области»
Мария КОЛОСОВА
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Кузбасские предприниматели могут узнать о мерах поддержки в режиме онлайн.Кузбасские предприниматели могут узнать о мерах поддержки в режиме онлайн.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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У меня есть небольшой магазин одежды, который из-за угрозы распространения коронавируса сейчас закрыт. Скажите, на какие меры поддержки в условиях неблагоприятной эпидемической обстановки я могу рассчитывать?

Антонина ВОЛОШИНА, Киселевск.

Кузбасские предприниматели могут подробно узнать о льготах, которые им положены во время пандемии коронавируса в режиме онлайн. Министерство экономического развития РФ на своем официальном сайте запустило бизнес-навигатор «Экономика без вируса». Ресурс предоставляет информацию о мерах поддержки для малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших от пандемии отраслях экономики.

Для получения информации необходимо заполнить форму в разделе «Бизнес-навигатор» на сайте Минэкономразвития www.economy.gov.ru. В ней нужно отметить число сотрудников на предприятии, доход без НДС за последний год, выбрать отрасль.

Ресурс расскажет о том, какие льготы может получить предприниматель и в какую организацию необходимо обратиться для их получения. Если речь идет о беспроцентном кредите, то пользователь увидит список банков, участвующих в программе.

Также по всем возникающим вопросам можно обратиться по телефонам горячей линии: 8-800- 200-01-12, 8-800-201-34-30, 8-800-350-10-10.

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