В Сибири появился первый федеральный исследовательский центр по информационным технологиям

Институт вычислительных технологий СО РАН с 17 апреля официально сменил статус, теперь он именуется «Федеральный исследовательский центр информационных и вычислительных технологий» - ФИЦ ИВТ.

Сегодня в структуру центра входят филиалы в Кемерове, Бердске, Томске, Красноярске и совместные лаборатории с Алтайским госуниверситетом, КемГУ и Сибирским государственным университетом телекоммуникаций и информатики.

- Это долгожданное и радостное событие для всего ИВТ. Наверное, это был самый трудный путь реорганизации в федеральный исследовательский центр, но наш коллектив достойно его прошел. Это, безусловно, придаст нам и нашим партнерам дополнительную уверенность, сподвигнет коллектив к новым научным свершениям, - отметил научный руководитель, основатель ИВТ СО РАН, академик Юрий Шокин.

Отметим, что ИВТ в последние годы существенно расширил область своих компетенций. Совместно с Институтом автоматики и электрометрии и Институтом химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН разрабатывает лазер для биомедицинской диагностики. Отдельного упоминания заслуживает алгоритм перевода дореволюционных текстов на современный язык, созданный специалистами исследовательского центра. В рамках сотрудничества с НИИ «Планета», входящего в структуру Росгидромета, совершенствуются технологии обработки данных с орбиты.

Помимо этого, сотрудники ИВТ занимаются технологиями оптимизационного моделирования турбин гидроэлектростанций и цунами-районирования побережий и акваторий, разрабатывают методы сбора и анализа больших объемов научных данных и изображений и другими исследованиями.